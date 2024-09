I comitati della Croce Rossa di Dronero e Caraglio insieme per un nuovo corso volontari

Insieme per un progetto importante. I comitati della Croce Rossa di Dronero e Caraglio hanno organizzato unitamente un nuovo corso per gli aspiranti volontari, anno 2024/2025.

Appuntamento venerdì 11 ottobre, alle ore 21, presso il comitato di Caraglio (via C.N.L., 3) per la serata di presentazione.

Trasporti sanitari, soccorso, attività sociale. Durante le lezioni i partecipanti avranno modo di apprendere nozioni pratiche e cimentarsi anche in prove pratiche. Il tutto sarà poi valutato con una prova finale al termine del corso.

“È un qualcosa che senti dentro - raccontano dai comitati - una vera e propria missione ma anche un gesto profondo di riconoscenza. La maggior parte di noi si è trovato ad essere paziente o a vedere una persona cara stare male e non sapere cosa fare. Essere volontari della Croce Rossa è una scelta importante, coraggiosa e consapevole.

Significa fare fede ad una umanità profonda e poter avere, sul lato pratico, nozioni utili in situazioni di bisogno per sapere come intervenire, quindi con la possibilità anche di salvare una vita. Significa essere persone e non supereroi. Capire quanto un gesto, una mano che stringe un’altra mano, possa davvero fare la differenza. Mettersi al servizio, essere competenti tanto quanto capaci di empatia. Poter fare la differenza in un mondo troppe volte egoista.”

Per ulteriori informazioni contattare il 0171/618210 o il 0171/916333 oppure visitare il sito www.cricaraglio.it.