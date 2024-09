In difesa dei cedri e contro il questionario online, il consiglio straordinario su Piazza Europa

Dopo il via libera da Roma all'intervento da 3,3 milioni di euro del bando Periferie per la riqualificazione di Piazza Europa, con una proroga di un anno sulla fine dei lavori a giugno 2026, il consiglio comunale di Cuneo ha approvato il Dup (Documento unico di programmazione) 2025-27 nella seduta del 23 settembre. Un Documento unico di programmazione che, come ha spiegato l'assessore Valter Fantino “cala le opere importanti del PNRR, con ben 12 interventi significativi su Cuneo”.

I costi

La riqualificazione di piazza Europa e il nuovo parcheggio di testata al Campidoglio in località Basse di Stura costeranno 5.810.000 euro, un milione in meno rispetto alle previsioni iniziali.

Come anticipato, dal bando Periferie sono a disposizione 3,3 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 1.960.000 euro di risorse proprie derivanti dalla vendita di 600 posti nel nuovo parcheggio di testata.

Manca lo studio di fattibilità sul parcheggio di testata al Campidoglio, seduta sospesa

Tra i documenti inviati a Roma mancava lo studio di fattibilità del parcheggio di testata al Campidoglio. Come ha confermato l'assessore alla Mobilità Luca Pellegrino, si “è trattato di uno studio di fattibilità interno con valutazione dei costi”.

Dopo le rimostranze dei consiglieri di minoranza Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia ) e Giancarlo Boselli (Indipendenti) sull'impugnabilità dell'emendamento, il presidente del consiglio Marco Vernetti ha sospeso la seduta per riunire i capigruppo e la Giunta. Un empasse superato dalla modifica al testo della delibera della Giunta: invece della frase 'grazie allo studio di fattibilità' è stato fatto scrivere 'con stima dei costi del parcheggio di testata predisposto dall'ufficio Lavori Pubblici'.

Martedì 8 ottobre alle 18 il consiglio straordinario su piazza Europa

Un consiglio comunale in seduta straordinaria ed urgente su piazza Europa. È stato convocato martedì 8 ottobre alle 18. A chiederlo sono stati i consiglieri di minoranza Claudio Bongiovanni, Ugo Sturlese, Luciana Toselli, Paolo Armellini, Giancarlo Boselli, Giuseppe Lauria, Franco Civallero, Mavy Civallero, Noemi Mallone, Massimo Garnero, e Valter Bongiovanni.

Due sono i punti all'ordine del giorno: sviluppi e chiarimenti sull'ottenimento della proroga da Roma, e la pubblicazione del questionario di indagine.

In particolare le minoranze chiedono di potersi confrontare sulle giustificazioni scientifiche del dottor agronomo Alberto Guzzi che contestavano l'abbattimento dei dieci cedri dell'Atlante. Una relazione inviata il 10 settembre a Roma che, visto il parere favorevole al progetto, evidentemente non è stata vista o presa in considerazione.

Secondo Guzzi “trattasi di soggetti in buone condizione vegetative, di ottimo aspetto esteriore, oggetto di cure e buona manutenzione negli ultimi decenni”. Sempre secondo l'agronomo, l'Amministrazione ha optato per il “ricambio vegetazionale completo non attivando alcuna verifica sullo stato di salute e stabilità del patrimonio verde della piazza”.

Ma non solo. Le minoranze chiedono di invalidare i risultati del questionario online del Comune e riformularlo in modo obiettivo inserendo l'opzione “riqualificare la piazza con o senza il mantenimento dei Cedri dell'Atlante” e prendere in considerazione la realizzazione in forma cartacea per venire incontro a chi non ha dimestichezza con strumenti informatici.