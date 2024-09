Unioni montane, il sindaco di Roccavione: "Torniamo al vecchio territorio che univa le valli Gesso, Vermenagna e Pesio”

Il Sindaco di Roccavione, Paolo Giraudo, si sta facendo promotore di un'iniziativa volta a creare un fronte comune con i colleghi, per discutere del futuro e della riforma delle vecchie Comunità Montane, ora divenute, con non pochi problemi, Unioni Montane.



“Facendo seguito anche a quanto dichiarato dall'Assessore Regionale alla Montagna Marco Gallo” ha detto Paolo Giraudo “ritengo che sia fondamentale fare fronte comune per modificare uno strumento che come è configurato oggi non funziona, adattandolo alle reali esigenze del territorio. Spero che le istanze dei nostri Comuni possano trovare accoglimento, con la sola finalità di rendere più efficiente il lavoro di tutti, nell'interesse dei cittadini che la montagna la vivono e la considerano la propria casa; forse, dopo 10 anni dalla nascita non troppo felice delle Unioni, è arrivato il momento di provare a ragionare e capire se ci sono i presupposti per ritornare al vecchio territorio che univa le tre Valli, Gesso, Vermenagna e Pesio”.