Calcio Serie D: Lavagnese e Ligorna vincono i recuperi ed agguantano il Bra in testa alla classifica

Disputati, nel pomeriggio odierno, i due recuperi della prima giornata del girone A di Serie D.

Vittoria e tre punti per Ligorna e Lavagnese, rispettivamente contro Imperia in trasferta (3-1) e Oltrepò in casa (2-0).

Risultati che consentono alle due squadre liguri di agguantare il Bra in vetta alla classifica del girone, a quota 10 punti.

Nel prossimo turno è in programma un Bra-Lavagnese tutto da vivere mentre il Ligorna riceve il Borgaro.

CLASSIFICA: Bra, Ligorna, Lavagnese 10, Albenga 9, Varese 8, Sanremese, Vado 7, Derthona, Cairese, Borgaro, Fossano 6, Asti 5, Imperia, NovaRomentin, Chieri, Saluzzo 4, Chisola 2, Vogherese, Gozzano 1, Oltrepò 0