Bam Mondovì - La centrale Livia Tresoldi scalpita per iniziare: "Nessuna ansia, solo una gran voglia di scendere in campo" (VIDEO)

Vincere aiuta a vincere! E' vero, ma queste ultime due sorprendenti vittorie per 3-1 ottenute dalla Bam Mondovì in occasione degli allenamenti congiunti con il VBC Chamalieres, formazione della Ligue A francese e con la Cuneo Granda Volley (A1), vanno incassate con moderazione e ponderazione. D'altronde, nel corso della preparazione pre campionato le squadre fanno i conti con pesanti carichi di lavoro, con esperimenti tattici e anche di formazione. Dunque non è inusuale imbattersi con risultati da un lato esaltanti e inattesi e di contro anche con cocenti figuracce.

Con questo non si vuole tarpare le ali o spegnere l'entusiasmo nell'ambiente rossoblù, anzi, è il benvenuto. Sarebbe ingiusto sminuire quanto di buono fatto dalle pumine fino a questo momento, ma nello stesso tempo appare opportuno dare il giusto peso alle cose. Un allenatore come Claudio Basso questo lo sa bene ed è il primo a predicare umiltà nel gruppo. Della serie: il percorso di crescita continua, lavorare e pedalare!

Resta comunque un legittimo ottimismo e una importante dose di autostima per le pumine, che vogliono più che mai farsi trovare pronte per il primo appuntamento della stagione, quello del 6 ottobre al PalaManera con il Brescia dell'ex Bibo Solforati. Puma, che questo sabato si ritroverà a Genova per affrontare l'ultimo allenamento congiunto di questa preparazione. Avversario di turno sarà il Castelfranco di Marco Bracci e di Veronica Bisconti. Dopodiché la concentrazione sarà tutta per la partenza del campionato.

A scalpitare in vista dell'avvio di stagione c'è anche la centrale Livia Tresoldi, tra i volti nuovi di un Puma rinnovato e ringiovanito. Dalle sue parole, rilasciate ai nostri microfoni, trapela già amore per l'ambiente monregalese e soprattutto la grande voglia di scendere in campo per difendere i colori del Puma: