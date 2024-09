Alba, dai parchi alla manutenzione delle strade: investimenti per 600 mila euro

Ad Alba prosegue la fase progettuale dei parchi cittadini, in particolare le aree verdi di corso Piave 167 e via Aldo Moro. Spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Edoardo Fenocchio. "Stiamo lavorando a stretto contatto con l'ufficio tecnico. Si tratta di un investimento di 300 mila euro, per il quale stiamo già predisponendo le bozze di progetto che condivideremo. Per lo spazio di via Aldo Moro si tratterà di una rifunzionalizzazione tematica dei luoghi. In corso Piave, ci sarà una completa sistemazione dell'area, con la creazione di uno spazio ludico multifunzione e un altro dedicato ai bambini più piccoli e agli anziani con panchine e alberature".

In autunno partirà il piano di rifacimento dei manti stradali, che vedrà coinvolte diverse zone della città, dal quartiere Piave e Moretta al Mussotto: "Abbiamo cercato di distribuire i lavori in maniera omogenea sulla città, partendo dalle situazioni più critiche e allargandoli sul territorio", conclude Fenocchio. L'ammontare dei lavori è di circa 300 mila euro.