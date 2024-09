Un nuovo osteodensitometro per la radiologia di Ceva

È stato inaugurato oggi, giovedì 26 settembre, il nuovo osteodensitometro donato alla Radiologia dell’ospedale di Ceva grazie al sostegno economico della Fondazione Crc.

Il macchinario, del costo di circa 40 mila euro, gemello di quello inaugurato lo scorso giugno a Savigliano, è già in funzione da alcune settimane e utilizzato per la cosiddetta MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), esame di cui ci si avvale per valutare lo stato di salute delle ossa. Serve a determinare se la densità minerale si è ridotta e se è già comparsa l’osteoporosi. Si rivela dunque utile soprattutto per le donne in menopausa, che sono ritenute i soggetti più a rischio di demineralizzazione ossea, poiché consente di identificare la malattia in fase precoce, in genere dopo i 65 anni o per determinate patologie accertato dallo specialista.