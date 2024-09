Marketing per albergatori: come rimanere competitivi in un mercato sempre più dinamico?

Il turismo è un mercato floridissimo, ma questo non significa che non preveda sfide e difficoltà per gli imprenditori che ne fanno parte. Da quando il web è diventato definitivamente parte delle vite di tutti, questo settore ha vissuto una profonda fase di disintermediazione, per la quale gli utenti hanno iniziato a prenotare autonomamente le proprie vacanze. Tale fenomeno ha spinto le agenzie di viaggio a riorganizzarsi, spingendo a catena anche albergatori, ristoratori e imprenditori del settore a formulare nuove proposte per una domanda sempre più esigente.

Oggi, il principale cruccio per gli albergatori non è tanto quello di trovare nuovi clienti, quanto piuttosto livellare meglio alta e bassa stagione. Difatti non è positivo ricevere tante prenotazioni in soli tre mesi, per poi rischiare di dover chiudere durante il resto dell’anno.

Come agire in questo caso e come padroneggiare meglio la domanda turistica per migliorare gli affari? A rispondere a domande come queste, solitamente, ci pensano esperti in digital marketing specializzati in ambito turistico, come la web agency per hotel Fuoristagione. Ecco qualche spunto per migliorare gli affari.

Strategie di destagionalizzazione

La destagionalizzazione rappresenta una delle principali sfide per gli albergatori, soprattutto in località turistiche fortemente dipendenti dalle condizioni climatiche o dalle festività. L’obiettivo è semplice: proporre esperienze anche nei periodi di bassa stagione, creando opportunità che vadano oltre il tradizionale picco estivo o invernale. Per farlo, occorre diversificare l’offerta e, quindi, cercare di attrarre nuovi segmenti di clientela. Per fare un esempio, si può promuovere l’hotel come luogo di ritiro per lavoratori in smart working o come location per eventi aziendali o ritiri di benessere.

Un’altra idea è quella di sfruttare gli eventi locali e nazionali come leva per attirare ospiti. Si possono proporre partnership con enti locali, organizzare pacchetti di turismo esperienziale o, magari, puntare tutto su cultura ed enogastronomia di zona.

La Customer Experience: trovare le chiavi di fidelizzazione

Gli ospiti non sono tutti uguali: hanno dei bisogni e amano vederli accontentati. C’è chi preferisce acqua frizzante nel frigo bar, chi chiede sempre più cuscini e così via. I clienti ricorrenti non vanno dati mai per scontati, quindi ci sono software appositi, noti come CRM, i quali sono in grado di schedare gli ospiti per permettere di offrire loro trattamenti su misura. Utilizzare i dati raccolti sui clienti permette di dare il benvenuto al meglio, offrire piccole attenzioni durante il soggiorno e riscaldare il rapporto in fase di post-soggiorno.

La tecnologia, in questo campo, è preziosissima. Le recensioni online e i feedback lasciati sui social network sono un’altra miniera d’oro su cui investire, sia per capire come migliorare il servizio offerto che per aumentare la credibilità in rete.

Ecco dunque che, oltre alle strategie online, conterà molto come ci si rapporta offline con la clientela. È importante sempre poter contare su uno staff preparato, motivato e attento ai dettagli, assicurandosi che i valori e gli obiettivi della struttura siano chiari e condivisi.

La reputazione online è ormai uno dei principali asset per gli albergatori. La maggior parte dei viaggiatori oggi prende decisioni basandosi sulle recensioni lette su piattaforme o siti specializzati.

Rispondere prontamente, siano esse opinioni positive o negative, dimostra professionalità e fa rendere conto di quando c’è da colmare delle lacune nei confronti degli ospiti.