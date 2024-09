A Cuneo ritorna l’Archeofilm tra Egitto, geroglifici, Vichinghi, Longobardi, preistoria e dinosauri

Giovedì 3 ottobre alle ore 21, a Cuneo, all’interno del Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria, 10), prende il via la seconda edizione del “Cuneo Archeofilm”, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente.

La kermesse, a ingresso libero e gratuito, si sviluppa in tre serate fino a sabato 5 ottobre, coinvolgendo il pubblico nell’attribuzione del premio “Cuneo Archeofilm” al titolo più gradito.

Ogni serata è strutturata con la proiezione di due film, intervallati dalla conversazione con un esperto. Nella mattinata di venerdì 4 ottobre, si svolge “A scuola con… ‘Cuneo Archeofilm’!”, iniziativa gratuita rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato, il Museo Civico di Cuneo propone alle famiglie dei laboratori creativi gratuiti ad accesso libero, ispirati ai temi cinematografici proposti durante le serate della kermesse.

Il “Cuneo Archeofilm” è organizzato dal Museo Civico del Comune di Cuneo, in collaborazione con Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti Editore) e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Giovedì 3 ottobre, si inizia con il film “Philae, il santuario sommerso” e “Li chiamiamo Vichinghi”, intervallati dal contributo di Monica Girardi, archeologa e titolare di FT studio srl Scavi e ricerche archeologiche. Venerdì 4 ottobre sono proiettati “Langobardi – Grimoaldo, il primo re friulano” e “Signore e Principi preistorici”, con il contributo di Deneb Teresa Cesana, archeologa e dirigente Archivio di Stato di Genova e la partecipazione straordinaria del produttore di “Langobardi”, Matteo Grudina, presidente di “Invicti lupi”. Infine, sabato 5 ottobre, si presenta “Al tempo dei dinosauri”, ultimo film in concorso e, dopo l’intervento di Michela Ferrero, archeologa e direttrice Musei Civici di Cuneo, si tiene l’attribuzione del premio “Cuneo Archeofilm” al film più votato dal pubblico e del “Cuneo Archeofilm – Scuole” al cortometraggio più votato dagli studenti. La serata si conclude con il film “I fratelli Champollion. Nel segreto dei geroglifici”.

La proposta gratuita con prenotazione obbligatoria, rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado dal titolo “A scuola con… ‘Cuneo Archeofilm’!”, si svolge venerdì 4 ottobre dalle ore 10 alle 11.10, oppure dalle 11.30 alle 12.30. I brevi documentari presentati sono di contenuto archeologico, ambientale e storico, specificatamente ideati da registi internazionali per ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni. Al termine delle proiezioni gli studenti possono votare il documentario preferito e l’esito della loro votazione determina il miglior corto della rassegna. Per partecipare all’evento occorre prenotarsi scrivendo a museo@comune.cuneo.it e specificando l’orario preferito. Tra le novità, la presenza della regista Sandra Lopez Cabrera che condivide con gli studenti alcune riflessioni sulla condizione femminile nella società longobarda tra il VI e l’VIII secolo d.C. dopo la proiezione del suo film “La Donna Longobarda”.

Nei pomeriggi di giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 ottobre, dalle 16 alle 18, il Museo Civico di Cuneo propone una serie di laboratori per famiglie finalizzati alla creazione di un prodotto a tema con le proiezioni in programma la sera. In particolare, giovedì i bambini e le loro famiglie possono realizzare una riproduzione di un faraone egizio, utilizzando vari materiali creativi; venerdì si possono creare, colorare e personalizzare una spada e uno scudo longobardo; sabato è dedicato alla realizzazione di una miniatura di dinosauro in 3D, da costruire e colorare. La prenotazione non è obbligatoria, l’accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei materiali disponibili, la durata è di mezz’ora.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL “CUNEO ARCHEOFILM” 2024

Giovedì 3 ottobre 2024

ore 21

Philae, il santuario sommerso

Philae, the sunken sanctuary

Nazione: Germania – Regia: Olivier Lemaitre / Coautore: Claudine Le Tourneur d’Ison – Durata: 52′

Produzione: Sequana Media con il supporto di UNESCO, ARTE, NDR, Histoire TV

Lingua: italiano

L’isola di Philae affascina i viaggiatori da secoli. Su questa roccia che sorge dal Nilo, potenti sovrani fecero costruire santuari monumentali. Per salvare i preziosi resti dall’innalzamento del livello dell’acqua dopo la costruzione delle dighe, una campagna internazionale si è posta l’obiettivo di smantellare i monumenti pietra dopo pietra per ricostruirli su un’isola vicina. Il film incrocia le interviste degli ex soccorritori con gli egittologi di oggi che ancora esplorano le rovine.

Conversazione con Monica Girardi, archeologa, titolare di FT studio srl scavi e ricerche archeologiche

Li chiamiamo Vichinghi

On les appelle Vikings

Nazione: Francia – Regia: Laureline Amanieux – Durata: 52′ – Produzione: Rétroviseur Productions, 13PRODS, Histoire TV – Consulenza scientifica: Pierre-Brice Stahl

Lingua: italiano

I Vichinghi erano davvero i barbari descritti dai cronisti del Medioevo? Benjamin Brillaud ci invita a esplorare la loro storia concentrandosi sulle scoperte più recenti, andando contro a idee preconcette. Dalla Danimarca all’Islanda passando per la Francia, incontra storici, biologi e archeologi, penetra biblioteche e musei, e attraversa paesaggi spettacolari in cui ancora troviamo le tracce del loro passaggio.

Venerdì 4 ottobre 2024

ore 21

Langobardi – Grimoaldo, il primo re friulano

Nazione: Italia – Regia: Sandra Lopez Cabrera – Durata: 52′ – Produzione: Matteo Grudina – Invicti Lupi

Lingua: italiano

Il docufilm racconta la vita di Grimoaldo, nobile discendente della stirpe di Alboino nato a Cividale intorno al 600 d.C., che nel corso di una lunga vita ricca di avvenimenti riuscirà a diventare il primo re longobardo di stirpe friulana. Attraverso il racconto della vita dei nostri avi avremo modo anche di raccontare le vicende storiche della Penisola e del Friuli nel VII secolo.

Conversazione con Deneb Teresa Cesana, archeologa, dirigente Archivio di Stato di Genova e partecipazione straordinaria del produttore di “Langobardi”, Matteo Grudina, presidente di Invicti lupi

Signore e Principi preistorici

Prehistoric Ladies and Princes

Nazione: Francia – Regia: Pauline Coste – Durata: 52′ – Produzione: Enfant Sauvage Productions, Camille Monin – Consulenza scientifica: H. de Lumley, D. Henri-Gambier, S. Villotte, T. Chevalier, P. Pettitt, R. White, M. Giacobini, J. Krause, M. Vanhearen, C. Einwögerer, J. Jaubert, J. Svoboda

Lingua: italiano

Le eccezionali sepolture del Paleolitico sono molto poco note al grande pubblico. Datate per la maggior parte intorno al 25000 a.C., il loro studio rivela aspetti unici e incredibili per le idee che ci siamo fatti su questo periodo. Di grande bellezza, sollevano anche una domanda essenziale: chi erano questi individui sepolti con tanta cura e adornati da accurati ornamenti: capi? Persone appartenenti a qualche classe sociale? O individui comuni con un gusto pronunciato per l’ornamento? Teorie che il documentario esplora prendendo come filo conduttore la sepoltura della Signora di Caviglione, rinvenuta al confine italo-francese nel territorio di Ventimiglia.

Sabato 5 ottobre 2024

ore 21

Al tempo dei dinosauri

Au temps des dinosaures

Nazione: Francia, Giappone – Regia: Pascal Cuissot, in collaborazione con Yusuke Matsufune e Kazuki Ueda – Durata: 52′ – Produzione: Bonne Pioche Télévision / NHK – Consulenza scientifica: Ronan Allain

Lingua: italiano

Negli ultimi vent’anni, la scoperta di nuove specie di dinosauri e mostri marini ha cambiato il panorama paleontologico. In un viaggio attraverso il pianeta, il pubblico imparerà a conoscere comportamenti e caratteristiche precedentemente inaspettati. Questa prova esclusiva è combinata con realistiche immagini 3D in un documentario ambizioso e spettacolare. Una visione elettrizzante ben lontana, tuttavia, dal mondo di Jurassic Park!

Conversazione con Michela Ferrero, archeologa, direttrice Musei Civici di Cuneo

Cerimonia di premiazione:

Attribuzione del Premio “Cuneo Archeofilm” al film più votato dal pubblico

Attribuzione del Premio “Cuneo Archeofilm – Scuole” al cortometraggio più votato dagli studenti

I fratelli Champollion. Nel segreto dei geroglifici

Les frères Champollion. Dans le secret des hiéroglyphes

Nazione: Francia – Regia: Jacques Plaisant – Durata: 52’ – Produzione: Tournez s’il vous plait, Agnès & Christie Molia – Consulenza scientifica: Karine Madrigal, Vincent Rondot

Lingua: italiano

Duecento anni fa, Jean-François Champollion decifrò per la prima volta i geroglifici egizi, risolvendo così uno dei più grandi enigmi della storia dell’umanità. Ciò che è poco noto è che dietro questo genio si nasconde un uomo nell’ombra: Jacques-Joseph, il fratello maggiore della famiglia Champollion. Il recente studio degli archivi di famiglia getta nuova luce sull’avventura intellettuale della decifrazione