“Casa di bambola” al Teatro Milanollo: una serata di teatro e solidarietà per “Ashas”

Domani, venerdì 27 settembre, al Teatro Milanollo di Savigliano, andrà in scena uno dei grandi classici della drammaturgia: “Casa di bambola” di Henrik Ibsen.

L'evento, organizzato dal Teatro del Marchesato, di Saluzzo, ha un duplice scopo: regalare al pubblico una serata di teatro di qualità e raccogliere fondi a favore dell'associazione Ashas. Il ricavato sarà destinato a finanziare il restyling del furgone utilizzato per il trasporto dei ragazzi e delle ragazze dell'associazione.

L'associazione Ashas (Associazione Saviglianese Handicap e Solidarietà) ha infatti urgente bisogno di interventi per rimettere a nuovo il mezzo di trasporto, fondamentale per le attività quotidiane con i ragazzi. “Grazie alla generosità del Teatro del Marchesato e del pubblico, speriamo di raccogliere fondi sufficienti per questo progetto”, spiega il presidente Enrico Bosio.

L'iniziativa rappresenta un passo importante per l'associazione, che inizialmente pensava di acquistare un mezzo nuovo, ma che ha poi optato per un restyling, grazie anche al consiglio di un volontario esperto nel settore.

Lo spettacolo che sarà rappresentato è uno dei drammi più noti e controversi del teatro borghese. ‘Casa di bambola’ di Henrik Ibsen, portato in scena per la prima volta nella seconda metà dell’Ottocento, fu un’opera dirompente e provocatoria.

La storia di Nora, che sfida le convenzioni del suo tempo lasciando marito e figli per affermare la propria individualità e dignità umana, suscitò grande scalpore all’epoca e ancora oggi invita alla riflessione.

Il tema del femminismo, sebbene centrale, è solo uno degli aspetti del dramma. La ‘fedeltà alla vita’, concetto chiave della poetica ibseniana, rende la vicenda attuale e valida anche nel contesto odierno, ricordando al pubblico il diritto di ogni essere umano di esprimersi pienamente e liberamente.

Lo spettacolo vedrà sul palco gli attori del Teatro del Marchesato: Cristina Levet, Maurizio Ballatore, Laura Sassone, Matteo Rosso, Simone Bergalla e Maria Catalano.

La regia è curata da Lucetta Paschetta, mentre le luci e i suoni saranno a cura di Franco Carletti.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, e tutte le offerte raccolte durante la serata saranno interamente devolute a Ashas.

Il presidente Enrico Bosio conclude con un appello al pubblico: “Siamo felici di poter raccogliere fondi attraverso uno spettacolo così significativo. Ringraziamo il Comune di Savigliano per il patrocinio e il Teatro del Marchesato per la generosità. Vi aspettiamo numerosi al Teatro Milanollo per una serata che unirà cultura, solidarietà e sostegno concreto alla nostra associazione”.