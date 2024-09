Al Magda Olivero di Saluzzo, con Caterina Guzzanti, parte la nuova stagione teatrale

Si aprirà mercoledì 27 novembre con "Secondo Lei" la nuova stagione teatrale a Saluzzo. Si tratta di uno spettacolo tragicomico sulle dinamiche di una coppia narrate da un punto di vista femminile, che vede in scena Caterina Guzzanti al suo debutto come regista e Federico Vigorito.

Al teatro Magda Olivero i due protagonisti daranno avvio alla nuova stagione teatrale organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, dal Comune di Saluzzo e da Ratatoj APS. Sei spettacoli, uno al mese con chiusura il 16 aprile, più una matinée per le scuole. “Una nuova stagione ricca, coinvolgente, multidisciplinare sull’onda del successo riscosso negli anni precedenti ( circa 1.300 spettatori, quasi sempre sold out il cartellone dello scorso anno) con artisti di fama nazionale e noti al grande pubblico, auspicando che incontrino l’interesse e l’apprezzamento dei saluzzesi, come avvenuto nelle passate stagioni - afferma l’assessore alla cultura Attilia Gullino - Si toccano temi diversi , compreso i diritti delle donne, con un’offerta complessiva eterogenea e di alta qualità artistica di cui la Fondazione Piemonte dal Vivo è garanzia".

Gli abbonamenti saranno in vendita tutti i venerdì e i lunedì a partire dal 4 ottobre fino all’8 novembre dalle 16.30 alle 19.30 presso il Cinema Teatro Magda Olivero ( via Palazzo di cità). I biglietti singoli saranno acquistabili a partire dal 12 novembre in prevendita online sul sito www.cinemateatromagdaolivero.it oppure in cassa la sera dello spettacolo.

A narrare la carrellata degli spettacoli, Matteo Magrin direttore della Fondazione Piemonte dal vivo che ha ricordato il progetto “Teatro no limits – Audiodescrizione degli spettacoli riproposto anche in questa stagione. Si legherà allo spettacolo d’avvio “Secondo lei” e a “Scene da un matrimonio” . “Un’opportunità per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente - i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori.

Dopo il primo spettacolo il cartellone continua venerdì 13 dicembre con “Arlecchino muto per spavento”, ispirato al canovaccio Arlequin muet par crainte di Luigi Riccoboni: uno dei canovacci piùrappresentati nella Parigi dei primi del ‘700, il muto per spavento, viene riproposto in epocamoderna: un grande omaggio alla Commedia dell’Arte e all’abilità tutta italiana del fare dinecessità virtù.

Inaugurerà l’anno nuovo, mercoledì 8 gennaio 2025, “Scene da un matrimonio” nel quale il regista Raphael Tobia Vogel esplora il tema dei sentimenti familiari e delle dinamiche checaratterizzano la relazione di coppia, traendo ispirazione dal capolavoro di Ingmar Bergman. Sul palco saliranno Fausto Cabra e Sara Lazzaro, nelle splendide scene di Nicolas Bovey.

Giovedì 13 febbraio sarà Eva Robin’s, accompagnata da Beatrice Vecchione e Matilde Vigna, a calcare il palcoscenico saluzzese con “Le serve”, un capolavoro di Jean Genet liberamente ispirato a un fatto di cronaca che scosse l’opinione pubblica francese negli anni‘30: la pièce è un perfetto congegno di teatro nel teatro che mette a nudo la menzogna della scena.

Giovedì 20 marzo andrà in scena “La semplicità ingannata. Satira per attrice e pupazzesul lusso di essere donne”, con Marta Cuscunà: liberamente ispirato alle opere letterarie di Arcangela Tarabotti e alla vicenda delle Clarisse di Udine, lo spettacolo riporta alla luce la voce di un gruppo di giovani donne che nel 1500 lottarono contro le convenzioni sociali, rivendicando libertà di pensiero e di critica nei confronti della cultura maschile.

L’ultimo appuntamento sarà mercoledì 16 aprile con “Questo lavoro sull’arancia” che rientra nella rassegna diffusa di danza WeSpeakDance ideata da Piemonte dal Vivo e che vede sulla scena Marco Augusto Chenevier, che il pubblico saluzzese ha già potuto ampiamente apprezzare in alcune delle precedenti stagioni teatrali, e Alessia Pinto.

In questo spettacolo il pubblico viene accompagnato dai due performer in una serie di piccoli meccanismi, trappole “sornione” ed è esortato a intervenire nella drammaturgia,interrompendo o modificando lo svolgersi della scena, per farla procedere.

La matinée per le scuole del saluzzese sarà mercoledì 26 febbraio alle 11, sempre al Magda Olivero con lo spettacolo “Se dicessimo la verità. Ultimo capitolo”: da dieci anni l’opera-dibattito sulla legalità di Minoli e Giordano attraversa l’Italia raccontando storie di resistenza e lotta alla criminalità organizzata.

Un testo vivo, che si rinnova e si nutre delle tante vicende e persone che a ogni passaggio ne arricchiscono i contenuti e la drammaturgia. Agli iscritti FAI e ai tesserati dell’Abbonamento musei è garantito il biglietto ridotto per gli spettacoli delle stagioni organizzate da Piemonte dal Vivo.

"Siamo orgogliosi di offrire al pubblico saluzzese una proposta teatrale e culturale così ricca e diversificata, che porta sul nostro palcoscenico figure di spicco del panorama nazionale, tra attori e attrici di grande talento e registi d'eccellenza dichiara Massimiliano Flora, direttore di Ratatoj APS. La qualità delle produzioni ci spinge a invitare il pubblico a sottoscrivere l'abbonamento alla stagione,per intraprendere un percorso di scoperta nei prossimi mesi e non perdere nessun appuntamento. Del resto, scegliere solo alcuni spettacoli sarebbe davvero difficile".

L’abbonamento alla stagione teatrale 2024-2025 è di 90 euro. L’abbonamento speciale per Under 26 è di 60 euro. Gli abbonati avranno la possibilità di scelta del posto in sala.

Spettacoli singoli: 20 euro, ridotto a 18 euro e 16 per gli under 26.

Gli abbonamenti saranno in vendita il lunedì e il venerdì dalle 16:30 alle 19:30 presso ilCinema Teatro Magda Olivero, a partire dal 4 ottobre fino all’8 novembre.

I biglietti singoli saranno acquistabili in prevendita online a partire dal 12 novembre sul sitowww.cinemateatromagdaolivero.it oppure in cassa la sera dello spettacolo.

Per gli spettacoli audiodescritti è previsto un biglietto ridotto per non vedenti e ipovedenti,gratuito per l’accompagnatore. Necessaria la prenotazione al numero WhatsApp: 328 24 35950.

Prenotazioni entro 48h dallo spettacolo.Info: www.cinemateatromagdaolivero.it

Fondazione Piemonte dal Vivo: www.piemontedalvivo.it