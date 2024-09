S'inaugura l'anno accademico dell'Unitre di Raccongi

Sabato 5 ottobre, alle 20:45, la Soms di Racconigi ospiterà la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025 dell’Università per le tre Età (UniTre). Per l’occasione andrà in scena uno spettacolo di musica e parole dal titolo "Torino si veste di nero. Un viaggio nella Torino criminale degli ultimi due secoli", a cura dello scrittore, autore e performer Alessandro Cerutti.

“L’UniTre di Racconigi in questi anni si è confermata un punto di riferimento per la formazione permanente, capace di arricchire l’offerta culturale del territorio e di coinvolgere persone di tutte le età in un percorso di crescita collettiva –commenta la consigliera con delega all’UniTre Giulia Porchietto- Siamo lieti di poter aprire il nuovo anno accademico con questo spettacolo, che siamo sicuri sarà in grado di coinvolgere e incuriosire il pubblico”.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.