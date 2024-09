A Bra l'incontro tra il Rabbino Capo di Roma e l'Imam di Milano. "Un onore per la nostra città"

Domenica 22 settembre, in concomitanza con BRA’S, e a pochi metri dal suo cuore nevralgico di piazza XX Settembre, si è svolto un importante incontro interreligioso nel Convento dei Cappuccini, fra il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni e l’Iman di Milano Yahya Sergio Yahe Pallavicini.

Si è trattato di una tappa di un cammino di pace fra culture e religioni diverse, che i frati Cappuccini portano avanti da mesi a livello nazionale e la città di Bra ne ha fatto parte. Per ragioni di sicurezza l’evento non è stato reso noto. Vi ha partecipato come primo cittadino di Bra il sindaco Gianni Fogliato e lo racconta con un pizzico di commozione:

“Sono stato invitato a questo incontro emozionante e ho assistito a parte dei lavori portando il saluto della nostra città. Mi sono sentito onorato di poterlo fare alla presenza di autorità religiose così importanti, impegnate in tematiche sul “Dialogo” fondamentali per la Pace. Ho ascoltato con attenzione le relazioni dei due religiosi, molto profonde e interessanti. Nel mio intervento ho ricordato come ho sempre avuto un modello, un faro illuminante direi, nell’ex sindaco di Firenze e parlamentare Giorgio La Pira, per la sua grande capacità di costruire azioni di pace partendo dal basso, dalle comunità, con responsabilità e con l’esempio. Ho anche evidenziato come a Bra vivano diverse comunità straniere, provenienti da tutti i continenti e che sono integrate bene e partecipano alla vita sociale della città. Il dialogo non deve mancare mai, altrimenti non si possono fare cammini di pace come quelli progettati dai frati cappuccini”.

Il sindaco ha donato al Rabbino di Roma e all’Iman di Milano due acquerelli di Bra. L’incontro nel convento dei cappuccini è proseguito nel pomeriggio domenicale, con lavori di gruppo.

Speriamo che a una pace futura abbia contribuito anche questa tappa nella Città della Zizzola, da sempre crocevia di culture diverse, da sempre accogliente e ospitale.