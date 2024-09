Alba: “Una storia tira l’altra”, letture animate e laboratori in biblioteca civica

Martedì 1 ottobre riprende il calendario di letture animate e laboratori “Una storia tira l’altra”, a cura della Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba. Il programma si rivolge ai bambini da zero a sei anni e alle loro famiglie ed è realizzato nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte.

A ottobre tre appuntamenti pensati per la Settimana Mondiale per l'Allattamento Materno (SAM), organizzati in collaborazione con l’Asl CN2 e il Centro Famiglie del Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero:

Martedì 1 ottobre, ore 15.00, Biblioteca civica

Monte Latte - Incontro per donne in gravidanza e futuri papà

Straordinario è il rapporto tra una mamma e un bambino appena nato, l'inizio di una conoscenza fatta di giorni limpidi e sorprese, ma anche di strade buie e solitudini. Se ne parla con gli esperti dell’Asl CN2 e poi è possibile ascoltare “Monte latte”, una storia dolce e sincera per chi si allaccia le scarpe e parte per il cammino pazzesco della genitorialità. Lettura di Giovanna Stella.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Martedì 1 ottobre, ore 17.00, Biblioteca civica

La prima volta - Lettura per bambini (età consigliata: 3-6 anni)

Un libro da leggere a voce alta e poi sfogliare e risfogliare, per ripercorrere tutte le prime volte della vita, le scoperte, le rivoluzioni, le decisioni…

Dai primi pianti ai primi passi, dalle prime pappe alle prime canzoni, per parlare ai piccoli della meraviglia che è venire al mondo. Lettura di Giovanna Stella.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per tutto il pomeriggio saranno a disposizione operatori e operatrici dell’Asl CN2 e del Centro Famiglie per fornire informazioni sull’allattamento al seno e sui primi approcci con i neonati.

Sabato 5 ottobre, dalle ore 10.00 alle 12.00

Mercato cittadino, via Cavour (angolo piazza San Francesco)

Letture ad alta voce e punto informativo sull’allattamento al seno

Operatori ed operatrici dell’Asl CN2 e Centro Famiglie forniscono informazioni sui servizi per la prima infanzia e sull’allattamento. Letture ad alta voce in compagnia dei volontari lettori Nati per Leggere Piemonte.

Il calendario di “Una storia tira l’altra” prosegue nei prossimi mesi in Biblioteca e nei quartieri con numerosi altri appuntamenti. Segnaliamo in particolare, tre belle novità: le letture in inglese pensate per i bimbi da 3 a 6 anni e curate da Paola Cencio dell’associazione DonChisciotteSiamoNoi; i laboratori creativi a cura dell’atelier Lollipop dedicati a esplorare, con la fantasia e moltissimi materiali, i mondi di Yayoi Kusama, Henry Matisse e Leonardo Da Vinci; gli incontri per mamme e papà di bambini 0-3 anni curati dalle psicologhe dello sportello “Per mano”, appuntamenti dedicati a esplorare, sempre partendo dalla lettura di un albo illustrato, alcune tematiche che i neogenitori si trovano spesso ad affrontare (la rabbia, il cambiamento delle abitudini e il ruolo dei papà).

Tutti gli incontri sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Il calendario completo è disponibile sul sito del Comune di Alba al seguente link: https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/102/allegati/argomenti/cultura/depliant_autunno2024.pdf

Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0173 292468 o scrivere all’e-mail: biblioteca@comune.alba.cn.it.