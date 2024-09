Nel fine settimana il Cuneese scende in campo per l'ambiente con l'evento PlasticFree

Questo fine settimana, il cuneese si mobilita per l’ambiente con due importanti eventi organizzati da Plastic Free, in occasione del tradizionale appuntamento nazionale di clean up. Sabato 28 e domenica 29 settembre, volontari e cittadini avranno l’opportunità di fare la propria parte per la tutela del territorio, partecipando a due giornate di raccolta rifiuti a Fossano e a Borgo San Dalmazzo.



Il primo appuntamento è sabato 28 settembre, alle ore 14:00, presso la sorgente Camorei, nel comune di Borgo San Dalmazzo. Si tratta di una zona di grande bellezza naturalistica, ma purtroppo contaminata dall’abbandono di rifiuti. I volontari sono invitati a ritrovarsi al punto segnalato su Google Maps (https://maps.app.goo.gl/Se29BRTMRddKhauC9) e a ottimizzare i passaggi in auto, poiché lo spazio per parcheggiare è limitato. Link per iscriversi: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/9050/28-set-borgo-san-dalmazzo.



Domenica 29 settembre, invece, l’appuntamento è a Fossano. A partire dalle 10:00, i partecipanti si incontreranno presso il parcheggio di San Michele per avviarsi verso le rive del Fiume Stura di Demonte, un’area spesso colpita dall’abbandono di rifiuti. Il percorso toccherà via dei Boschetti, passando per l’Oasi dell’Anima e proseguendo lungo il Sentiero del Pastore. L’iniziativa è la prima nell'area fossanese ed è naturalmente aperta a tutti. Per iscriversi andare al seguente link:https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/8971/29-set-fossano.