Goloserie d'alpeggio con i formaggi del re. A Terra Madre la presentazione di Atl del Cuneese [VIDEO]

Si apre per il Cuneese la stagione dei colori, dei profumi, dei sapori: l’autunno è il momento in cui fiere, sagre e mercati colorano le piazze dei centri cittadini, in cui i castagnari animano i borghi con il crepitio del fuoco e il profumo delle caldarroste fumanti, mentre locande e ristoranti propongono i piatti tipici della cucina tradizionale, coniugando sapori autentici a tocchi di creatività che sorprendono e deliziano il palato.

Ospiti d’eccezione con l’ATL del Cuneese per questa iniziativa sono stati Beppino Occelli e Teo Musso , mastri artigiani che con il loro savoir faire e l’amore incondizionato per la terra cuneese hanno saputo creare valore sul territorio partendo dai prodotti poveri della terra. Un evento unico in cui un produttore di formaggi d’eccellenza, Beppino Occelli, e un creativo mastro birraio, Teo Musso, hanno presentato i loro prodotti in abbinamento, generando una vera e propria esperienza sensoriale, unendo sapori ricercati e artigianali.

“Queste eccellenze del Cuneese – ha concluso il presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi accompagnato dai vice presidenti Gabriella Giordano e Rocco Pulitanò, con il consigliere Paolo Bruno – rappresentano in modo significativo l’offerta gastronomica del nostro territorio, che proprio in autunno vive il suo momento più felice. Il Salone del Gusto di Torino è per noi sempre una valida vetrina per rimarcare come una terra così umile come la nostra possa far germogliare grandi idee, dar vita a interessanti processi artigianali e creare prodotti sublimi in grado di incantare il mondo".