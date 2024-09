Paulaner Oktoberfest Cuneo parte col botto e punta a superare i 100mila visitatori [VIDEO]

“Speriamo di superare i 100mila visitatori dello scorso anno, anche grazie alle novità di questa settima edizione”. Dopo il successo della serata inaugurale di giovedì 26 settembre, è fiducioso Roberto Falco, coordinatore generale del Paulaner Oktoberfest Cuneo.

Insieme a Massimo Mogna e Diego Peraga, soci della Sidevents srl, da sette anni organizza il Paulaner Oktoberfest Cuneo replicando fedelmente quello originale di Monaco di Baviera. L'edizione 2024 si svolgerà fino a domenica 13 ottobre nell’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo, in via Aldo Viglione 1, nella frazione di San Rocco Castagnaretta.

Guarda il video:

Le novità: il Garden più raccolto, capace di accogliere meglio e unire le famiglie soprattutto nelle domeniche, l'ingresso unico che porta direttamente al luna park.

Gli organizzatori di Sidevents ci tengono a ricordare che il Paulaner Oktoberfest Cuneo “non è solo una festa della birra ma un contenitore di eventi diffusi, parate, allestimenti imponenti, musica, cibo della tradizione, raduni e convegni. Una festa per tutti, tutto in una festa!”

Il programma di eventi è ricchissimo: https://www.oktoberfestcuneo.it/evento/#programma