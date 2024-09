Cuneo in lutto per la scomparsa di Maria Parola, 79 anni

Lutto a Cuneo per la scomparsa di Maria Parola, mamma dell'assessore Gianfranco Demichelis.

Avrebbe compiuto 80 anni il 31 dicembre. Neanche un mese fa, il 5 settembre, la scomparsa dell'amato marito Francesco.

Originaria di Roata Canale “Tetto Valentino”, la più giovane di cinque sorelle, ha dedicato tutta la vita alla famiglia.

La ricorda con amore il figlio Gianfranco: "La sua missione in questo cammino terreno era dedicarsi alla famiglia. Prima ha cresciuto me e poi le mie quattro figlie, sue adorate nipoti. La famiglia per lei era tutto. Aveva un cuore grande, era di una bontà unica. Voleva bene a tutti. Non ha mai litigato con nessuno, si sarebbe tolta il pane di bocca per darlo a qualcun altro. Se da mio papà ho imparato l'empatia, mia mamma mi ha trasmesso la sua infinità bontà e il valore della famiglia".

Oltre al figlio Gianfranco con la nuora Nicoletta Re, lascia le adorate nipoti Sara, Alice, Chiara ed Elisa e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato lunedì 30 settembre alle 15.30 nella parrocchia di Madonna delle Grazie dove domani, domenica 29 settembre alle 19, verrà recitato il rosario.

Da parte di tutta la redazione di Targato Cn le più sentite condoglianze all'assessore Demichelis e alla sua famiglia.