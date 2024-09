Il “Cluster Legno Piemonte” incontra le comunità della regione

Partirà ufficialmente lunedì 30 settembre, dalla provincia di Torino, precisamente a Torre Pellice, il ciclo di incontri di presentazione che il “Cluster Legno Piemonte” ha deciso di dedicare a imprese, associazioni di categoria, enti locali e media dei diversi territori regionali. Cluster Legno Piemonte, il cui acronimo è CLP, punta a indirizzare l’azione per rinforzare il sistema legno del Piemonte in chiave organizzativa, gestionale e comunicativa. Uno dei principali obiettivi sarà dato dall’attività di divulgazione e animazione all’interno ed all’esterno del gruppo operativo si punterà maggiormente sulle attività di: cooperazione, collaborazione, condivisione. Il progetto pilota CLP rappresenta la naturale evoluzione, su scala regionale, del Cluster Legno Cuneo, nato con l’intento di stimolare e favorire l’innovazione organizzativa della filiera del legno. La continuazione e l’ulteriore sviluppo del percorso è reso possibile grazie al contributo PSR 2014/2022, Cooperazione–Misura 16, Operazione 16.2.1, Azione 1, Bando 2/2022.

«Dopo un approfondito e proficuo confronto con diversi soggetti – afferma Cristina Allisiardi, direttore MIAC –, non solo quelli attualmente coinvolti ma anche quelli potenzialmente interessati, siamo pronti per presentare nel suo complesso il progetto, basato sulla creazione di un soggetto giuridico in grado di governarne l’evoluzione».

L’azione del Cluster Legno Piemonte è coordinata dal MIAC (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo – Società Consortile per Azioni), ente capofila del CLP, affiancato da CNA – Associazione Provinciale di Cuneo, Confindustria Cuneo, Ledoga, Uncem Delegazione Piemontese e Confagricoltura Cuneo (Unione Provinciale Agricoltori). Negli incontri istituzionali intercorsi si sono aggiunte le presenze di CNA – Associazione Regionale Piemonte, Confartigianato Piemonte, Confartigianato Cuneo, Confagricoltura Piemonte, Confcooperative Piemonte, Coldiretti Piemonte e Confindustria Piemonte.

Sono già oltre 150 gli iscritti ai corsi formativi in partenza nei prossimi giorni: un catalogo formativo specifico per le attività del settore legno, realizzato grazie al coinvolgimento delle agenzie formative del territorio. La partecipazione ai corsi è totalmente gratuita e aperta a tutte le aziende e ai professionisti della filiera del legno. Sul sito clusterlegno.it sono disponibili ulteriori informazioni sul progetto, oltre alla possibilità di effettuare l’iscrizione alle newsletter per continuare ad essere aggiornati sulle attività.

Ecco nel dettaglio il calendario di appuntamenti:

Lunedì 30 settembre 2024 | ore 17.00

incontro pubblico a TORRE PELLICE (TO)

Sede Unione Comuni montani Valli del Pinerolese

corso Lombardini 2





Lunedì 7 ottobre 2024 | ore 17.00

incontro pubblico a BORGO SAN DALMAZZO (CN)

Salone consiliare | piazza Liberazione 7





Martedì 8 ottobre 2024 | ore 18.00

incontro pubblico a CUORGNÈ (TO)

Sala conferenze Trinità | via Milite Ignoto





Mercoledì 16 ottobre 2024 | ore 15.00

Visita-studio a SANFRONT (CN)

presso COBOLA FALEGNAMERIA

via Valle Po 1





Lunedì 28 ottobre 2024 | ore 17.00

incontro pubblico a CALLABIANA (BI)

Sala consiliare del Municipio | Frazione Fusero 3

Martedì 29 ottobre 2024 | ore 17.00

incontro pubblico a QUINCINETTO (TO)

Sala consiliare | via Val 5





Lunedì 4 novembre 2024 | ore 17.00

incontro pubblico a MONASTERO BORMIDA (AT)

Sala Ciriotti del Castello | piazza Castello 1