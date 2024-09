Provincia al voto: l’incognita principale legata all’affluenza ai seggi

Domenica, dalle 8 alle 20, si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale, un’elezione che riguarda esclusivamente gli amministratori comunali dei 247 Comuni della Granda, che è andata però caricandosi di valenza politica in queste ultime settimane.

Tre – come noto - le liste in campo: “Ripartiamo dalla Granda” (centrodestra), “La Nostra Provincia” (centrosinistra), Patto Civico per la Granda (centro).

36 i candidati per 12 posti in Consiglio provinciale.

Le precedenti elezioni, svoltesi il 18 dicembre 2021, avevano visto un pareggio tra centrodestra e centrosinistra: cinque seggi ciascuno, mentre due seggi erano andati a “Granda in Azione”.

La percentuale di affluenza era stata di poco inferiore al 65%: avevano votato 1791 su 2803 amministratori aventi diritto.

L’affluenza più alta si era registrata nei Comuni maggiori mentre i circa mille amministratori che non si erano recati ai seggi erano stati per lo più quelli dei centri minori.

Per favorirla, in questa tornata il presidente Luca Robaldo ne ha previsti quattro: Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.

Le attenzioni degli osservatori sono puntate proprio sulla percentuale dei votanti perché – nonostante le previsioni siano abbastanza prevedibili trattandosi di voto ponderato – potrebbe essere questa a fare la differenza.

Lo spoglio inizierà lunedì mattina 30 settembre alle 10; il risultato si conoscerà verosimilmente nel pomeriggio, considerato che i dati dei tre seggi decentrati devono pervenire a quello centrale allestito nel palazzo della Provincia.

Nel 2021 si erano verificati alcuni intoppi nel seggio albese (allora i seggi erano soltanto due, Cuneo e Alba) che avevano causato un ritardo nello spoglio.