A Bra accolte delegazioni provenienti da Betlemme e dalla città marocchina di Khouribga

Sono state accolte nella sala consigliare “Achille Carando” del Municipio di Bra, sabato 28 settembre, le delegazioni composte dal sindaco di Betlemme Anton Salman e dal sindaco di Khouribga (Marocco) con alcuni funzionari dei rispettivi comuni e i referenti della Città di Torino per la cooperazione internazionale che hanno organizzato l’incontro in concomitanza con “Terra Madre”. Un’occasione importante per ribadire il legame, sancito dal gemellaggio firmato ufficialmente lo scorso anno, tra il Comune di Bra e il Comune di Betlemme.



“Come dimostrano le diverse occasioni di incontro sia in presenza che a distanza proseguite in questi mesi – ha detto il sindaco di Bra, Gianni Fogliato - il gemellaggio tra Bra e Betlemme è forte, saldo e concreto anche in un momento storico così difficile. E in questa occasione desideriamo ribadire i principi di pace, amicizia e fratellanza che sono alla base del patto”.



“Questo gemellaggio – ha aggiunto il sindaco Salman – ha già iniziato a evolversi in forme tangibili e significative di cooperazione grazie alla forza e alla determinazione delle due municipalità”.

Il sindaco di Betlemme ha poi ringraziato i Salesiani, tra i promotori del gemellaggio e attivi anche attraverso il Vis – Volontari Italiani per lo sviluppo con diverse inziative in Terra Santa. Ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Slow Food. Tra i vari progetti, infatti, è prevista anche la nascita di una condotta Slow Food proprio a Betlemme.

All’incontro in municipio ha partecipato anche il sindaco di Khouribga (comune marocchino da cui provengono anche numerosi residenti braidesi), M’hamed Zakrani, comune partner della Città di Torino per progetti internazionali. A chiusura dell’incontro, il saluto di Lino Ferrero, delegato ai gemellaggi dal sindaco di Bra, che ha evidenziato l’importanza di questi legami tra città, paesi e nazioni nel segno della pace.

Dopo l’incontro in sala consiglio, i delegati sono stati accolti a Palazzo Mathis per vedere la mostra “Archivium” di Marta Czok. Successivamente si sono trasferiti a Pollenzo per una visita guidata dell’Università di Scienze Gastronomiche.

Nella giornata di domenica, il sindaco Fogliato ha partecipato a Terra Madre all’incontro dal titolo “La cooperazione internazionale e le politiche alimentari”, insieme ad altri partner del progetto Akli Baladi (dedicato alla valorizzazione delle produzioni locali di Betlemme e dintorni) per riflettere sul significato della cooperazione decentrata per i comuni italiani.

“E’ stato un momento di confronto molto utile – chiude il sindaco Fogliato – per condividere l’importanza del ‘fare squadra’ con partner qualificati per realizzare insieme grandi progetti”.

A chiusura dell’incontro, è stata proposta anche una degustazione di prodotti locali dei diversi partecipanti: la nostra città ha partecipato con il formaggio Bra Tenero e Bra duro offerti dallo storico affinatore Fiorenzo Giolito.