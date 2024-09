ACDA, in corso la posa della condotta fognaria da Limone Piemonte a Vernante

Sono ormai avviati i lavori per la realizzazione della nuova condotta fognaria che collegherà Limone Piemonte a Vernante, un’opera finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con l’obiettivo di ripristinare le infrastrutture gravemente danneggiate a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2020. Il progetto rappresenta un’importante risposta a un evento calamitoso che ha colpito duramente il territorio, causando ingenti danni alla rete fognaria sia interna del maggior centro turistico della Provincia, sia a quella che afferiva i reflui all’impianto di depurazione di Cuneo per il trattamento finale.

La devastante alluvione che quattro anni fa ha sconvolto le Valli Roja, Vermenagna, Casotto e Tanaro, la cosiddetta “Tempesta Alex”, ha portato con sé distruzioni e ingenti danni, e quindi la necessità di dover rivedere completamente la gestione delle acque reflue locali. Nello specifico della Valle Vermenagna le vecchie condotte fognarie, posizionate in sinistra orografica del Torrente erano state pesantemente compromesse dall’esondazione del corso d’acqua, lasciando il Comune di Limone Piemonte con un sistema di smaltimento delle acque gravemente compromesso e soltanto provvisoriamente ripristinato con installazione di fossa imhoff .

Il progetto dell’importo complessivo di € 7.300.000, co-finanziato da ACDA per oltre un milione, prevede il riposizionamento della condotta fognaria lungo la Strada Statale n. 20, percorso studiato per evitare i punti critici che erano stati maggiormente colpiti dall’alluvione

Il Presidente di ACDA Livio Quaranta ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori, sottolineando l’importanza dell’intervento per la comunità locale: “La devastazione dell’alluvione del 2020 ha messo in luce la fragilità del nostro sistema infrastrutturale. Grazie ai finanziamenti del PNRR e di ACDA quale gestore operativo del Servizio idrico, potremo non solo ripristinare quanto è andato perduto, ma costruire un sistema più solido e sicuro per il futuro. È un segnale di speranza e di rinascita per tutta la valle”.

Il Responsabile dei lavori Fabio Monaco dichiara che “l’opera sta procedendo in linea con il cronoprogramma stabilito, grazie a un coordinamento efficace delle attività. Rispettare i tempi è una priorità assoluta, sia per garantire la corretta gestione dei fondi PNRR sia per assicurare al più presto alla comunità i benefici derivanti da questo importante intervento. Voglio ringraziare il Sindaco di Limone dott. Riberi, il Sindaco di Vernante dott. Dalmasso ed i tecnici ANAS che stanno seguendo con attenzione e disponibilità ogni fase del progetto. La sinergia tra Enti è indispensabile per garantire il buon andamento del cantiere attualmente in corso”.