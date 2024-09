Grande successo per l'evento "Rete Mamma" a Cherasco: più di duemila persone agli incontri con 70 esperti

Quando si dice colmare un vuoto con un’iniziativa di successo.

L'evento “Rete mamma – genitorialità consapevole” ieri a Cherasco ha sorpreso perfino lo staff organizzativo, intercettando un vasto pubblico, dalle donne in dolce attesa, alle neo mamme e neo papà, ai genitori alle prese con figli adolescenti, a nonni in cerca di consigli per svolgere al meglio un compito oggi delicato e provvidenziale.

Fin dalle 9.30 del mattino la zona del Belvedere, le piazze e le vie del centro storico hanno visto un’affluenza stimata in oltre 2000 persone, che hanno partecipato ai numerosi incontri con 70 esperti sui temi di gravidanza, post-parto e primi anni di vita del bambino.

Manovre salvavita, ipnosi durante il parto, fertilità, allattamento, babywearing e massaggio, musicoterapia di gruppo e molte altre tematiche hanno accolto, interessato, incuriosito e magari dato idee e spunti utili da mettere in pratica nel quotidiano.

La Città delle Paci è stata per un giorno invasa da passeggini e vitalità, accogliendo tutti con una bella giornata di sole e con le sue bellezze ormai note.

“Rete mamma – genitorialità consapevole” è riuscita a condensare in un solo evento il mondo variegato della famiglia alle prese con l’educazione di un piccolo o piccola, andando a cercare anche gli aspetti meno conosciuti o di cui per pudore o ritrosia si parla meno.

La manifestazione ha avuto il patrocinio del comune di Cherasco e l’appoggio di numerosi sponsor fra cui l’ASL CN2.

Per ogni informazione ulteriore si segnala il sito https://www.retemamma.it/