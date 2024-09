A Sommariva del Bosco una mostra animata di Antonella Tavella e il laboratorio creativo con Paolo Tibaldi

Sabato 5 ottobre, l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel e il Castello di Sommariva del Bosco ospiteranno eventi che uniscono arte, letteratura e creatività, organizzati dall’Associazione locale Paese di Fiaba.

Protagonisti saranno la mostra personale di Antonella Tavella, una passeggiata animata ispirata alla fiaba "La Bella Addormentata", un laboratorio creativo per bambini e una lettura speciale con l'attore Paolo Tibaldi, esperto narratore che sottolineerà l'importanza della lettura ad alta voce, un incontro particolarmente consigliato a genitori, docenti, bambini e ragazzi.

Mostra personale di Antonella Tavella: "Una fiaba ci vuole ancora". L’esposizione presso l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel sarà aperta al pubblico il 5 e 6 ottobre, con inaugurazione sabato alle ore 10:30. L’artista presenterà dipinti a olio e acquerelli che evocano emozioni profonde e l’incanto della sua terra, creando un mondo di colori intensi e immagini vivide.

"La Bella Addormentata nel Bosco": Un percorso narrato per grandi e piccoli. Sabato 5 ottobre, alle 15:00, partirà da piazza Seyssel una passeggiata animata ispirata alla fiaba di Aurora, reinterpretata dagli amici del gruppo Paese di Fiaba. L’evento, aperto a tutti, offre un'esperienza magica lungo la via Santa Maria, che conduce al Castello.

Laboratorio creativo per bambini: Sbagliare le storie. Subito dopo la passeggiata, si svolgerà il laboratorio Sbagliare le storie per i bambini, a cura di Collaboratorio APS. I piccoli esploreranno fiabe di autori come Rodari e Calvino, creando nuove avventure attraverso giochi di ruolo e attività creative. A tutti i partecipanti sarà offerta una merenda a base di Nutella!

Paolo Tibaldi presenta: Fiabe da Ascoltare, la Voce che Nutre la Fantasia. Alle 17:00 di sabato 5 ottobre, l’attore Paolo Tibaldi condurrà il pubblico in un viaggio tra mondi immaginari con la lettura animata Fiabe da Ascoltare. L'evento promette di stimolare l'immaginazione di adulti e ragazzi, approfondendo l'importanza della lettura nel nostro immaginario collettivo.