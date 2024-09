Eso Es celebra 10 anni di solidarietà e clownterapia: evento speciale al Teatro Civico di Busca

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, presso il Teatro Civico di Busca, l’associazione Eso Es celebrerà i suoi dieci anni di attività con un evento speciale – “eso DIes – 10 anni di Eso Es!” – che unisce spettacoli e momenti di

riflessione sul valore della solidarietà.

Fondata nel 2014 da un gruppo di volontari animati dalla passione per la clownterapia e l’impegno umanitario, Eso Es ha dedicato un decennio a realizzare missioni di volontariato internazionale e al sostegno di progetti educativi e di sviluppo in contesti fragili del Guatemala.

Il Guatemala è una terra colorata e delicata, all’interno della quale - da decenni - le riforme di cui avrebbe bisogno il Paese stentano a decollare. La maggior parte della popolazione subisce disparità sociali acute che vanno a condizionare in particolare lo sviluppo dell’infanzia, a livello fisico e intellettivo.

Nonostante queste difficoltà, Eso Es in questi anni ha sempre creduto nel cambiamento, nel presente e nel futuro, aspetto imprescindibile per permettere a bambini e famiglie di affrontare - nel lungo periodo – in autonomia una nuova prospettiva sulla vita.

Per questo motivo uno dei pilastri fondamentali dell’associazione è il Progetto Borse di Studio, un’iniziativa che garantisce l’accesso all’istruzione a bambini meritevoli in contesti socio-economici svantaggiati. Grazie a questo progetto, in questi anni decine di studenti – nel dipartimento di Chimaltenango – hanno potuto cambiare il loro futuro, acquisendo non solo un’istruzione di qualità, ma anche la speranza di un domani migliore per loro stessi e le loro famiglie.

Durante la due giorni, verranno proposti spezzoni di spettacoli realizzati dall’associazione nel corso degli anni – caratterizzati dall’immancabile filo conduttore del “naso rosso” che accompagna da sempre i volontari – con l’obiettivo di dare attenzione ai bambini e alle famiglie che hanno beneficiato – in questi anni – delle attività realizzate dall’Associazione, come per esempio anche il Premio Ciapetta (nato per volontà della famiglia di Romina Barale) e il prezioso Fondo Sanitario.

L’evento sarà anche un’occasione per ringraziare i numerosi sostenitori che, con la loro generosità, hanno permesso di realizzare questi sogni.

"In questi dieci anni, abbiamo visto come un piccolo gesto possa accendere una luce di speranza nella vita di chi ne ha più bisogno - afferma Lucio Ariaudo, uno dei fondatori e presidente dell’Associazione - e non potremmo essere qui oggi senza il prezioso contributo di volontari e donatori. Inoltre, grande emozione sarà data dalla presenza in sala di figure chiave per il successo del progetto, come i nostri referenti arrivati direttamente dal Guatemala per l’occasione, e altre personalità fondamentali che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo”.

Questa esperienza ha creato infatti legami profondi con i bambini e le famiglie coinvolte, e con i generosi sostenitori che ci hanno permesso di realizzare i vari progetti, intrecciando così un filo che unisce cuori e storie da dieci anni, collegando l'Italia al Guatemala, dove affondano le radici di questa splendida avventura.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Busca e con il sostegno del CSV Società Solidale.