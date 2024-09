Elezioni Provinciali, affluenza in massa: ha votato il 71,15% degli aventi diritto

Affluenza di massa per le elezioni che rinnoveranno il consiglio Provinciale della Granda. Alla chiusura dei seggi ha votato il % degli aventi diritto, con un totale di 2.003 votanti su 2.815. Un risultato molto positivo raggiunto anche grazie alla decisione di allestire per la prima volta quattro sezioni e sottosezioni a Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì, così da favorire l’accessibilità dalle varie parti del territorio e la partecipazione dei votanti. Di seguito i dati percentuali dei singoli seggi: Cuneo (64,46%); Alba (77,48%); Saluzzo (74,22%); Mondovì (66,76%).

“Sono contento per questa grande partecipazione – è stata la prima reazione al voto del presidente Luca Robaldo -. Desidero ringraziare tutti i colleghi Amministratori per avere risposto così massicciamente al nostro appello e i 36 candidati suddivisi nelle 3 liste per l’impegno in questa campagna elettorale. A Cuneo l’alta affluenza ha un solo significato: restituire alle Province la possibilità di lavorare”.

Il numero uno dell’ente ha chiuso ringraziando chi ha lavorato per scrivere questa pagina di democrazia: “Ringrazio tutti i componenti dei Seggi il cui lavoro ha garantito il regolare svolgimento delle operazioni elettorali”.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno nella mattinata di oggi, lunedì 30 settembre, presso la sede della Provincia a Cuneo.