La scrittrice Erica Bonansea in visita a Cardè per il nuovo capitolo della saga "La figlia dello speziale"

La scrittrice Erica Bonansea, celebre per i suoi romanzi storici ambientati nel pinerolese, in vista della conclusione del terzo volume della sua saga "La figlia dello speziale, ha fatto tappa a Cardè sabato 28 settembre, accolta dall'assessore alla Cultura Alessandro Ponsi e dall’esperto di storia locale Mattia Meirone Barbero.

L'autrice ha visitato il castello del paese, per poi esplorare i paesaggi lungo il Po fino al guado verso Staffarda, a bordo delle e-bike messe a disposizione dal Caffè della Posta.

La visita ha rappresentato un'importante tappa per la scrittrice, che ha voluto immergersi in alcuni dei luoghi che faranno da sfondo al nuovo capitolo della sua saga.

Il romanzo racconta le avventure di Bianca, unica figlia dello speziale Gaspare Olivero, e di Elia, un attore ambulante.

La vicenda si svolge nel difficile anno 1630, quando Pinerolo è sotto assedio da parte dei Francesi e la peste devasta la regione. Con sapienti descrizioni, Erica Bonansea ricostruisce un periodo storico cruciale per il Piemonte, trasportando i lettori nelle sfide di due protagonisti che lottano per la sopravvivenza, in un contesto segnato da guerra, malattia e rigide convenzioni sociali.

A conclusione della giornata Bonansea ha espresso grande soddisfazione : "La visita a Cardè e al suo territorio – ha affermato - è stata interessante e istruttiva, particolarmente utile per perfezionare l'ambientazione del romanzo.

Ho avuto l'opportunità di esplorare il castello, che fu teatro dell'assedio del 1552, e di attraversare il territorio fino al guado del Po, godendo delle eccellenti biciclette elettriche messe a disposizione".

Alessandro Ponsi, assessore alla Cultura: "Siamo onorati di aver accolto una scrittrice del calibro di Erica Bonansea a Cardè. Il suo impegno nella valorizzazione della storia locale attraverso la narrativa è encomiabile, e siamo felici di averle mostrato alcuni dei luoghi che speriamo possano arricchire ulteriormente le sue opere e far conoscere ulteriormente il nostro territorio e le sue bellezze".

L’uscita del terzo volume della saga "La figlia dello speziale" è prevista all’inizio del mese di dicembre.