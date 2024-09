Volley Busca avanti in Coppa Piemonte

Il Volley Busca di Serie C avanza alla seconda fase della Coppa Piemonte dopo un cammino caratterizzato da prestazioni di alto livello. I ragazzi di coach Barbiero, in continua crescita, hanno vinto cinque delle sei partite disputate nella fase preliminare classificandosi all’ottavo posto della classifica. L'ultima giornata si è chiusa con una convincente vittoria in trasferta a Collegno, dove hanno superato Pallavolo Santhià Stamperia Alicese e Arti Volley con un risultato di 2-1 in entrambe le partite. Il prossimo appuntamento per la squadra sarà l'8 dicembre, quando affronteranno nella seconda fase Virtus Boves, nona classificata, e Pallavolo la Bollente, prima classificata.

Prima di questo, la squadra si concentrerà sul campionato di Serie C, che avrà inizio sabato 12 ottobre, con la partita casalinga al Palazzetto di Busca.

«In questa prima fase della Coppa Piemonte, abbiamo affrontato squadre che ci hanno consentito di sviluppare un buona qualità di gioco su tutti i fronti. Stiamo lavorando bene ma sicuramente dobbiamo continuare ad alzare il livello in allenamento per affrontare le future gare.» - Federico Giraudo, schiacciatore della Serie C Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca Maschile.

Le ragazze della Serie D hanno disputato una Coppa Piemonte in costante miglioramento, crescendo partita dopo partita. Alla terza giornata, la squadra di Busca ha subito una sconfitta combattuta contro la Virtus Boves, con un risultato di 2-1, ma si è riscattata con una splendida vittoria per 3-0 contro il Seyes - San Secondo. Con la conclusione di questo torneo, la squadra femminile si prepara a tornare in campo con grande entusiasmo, pronta ad affrontare il campionato di Serie D, portando con sé le ottime sensazioni e il positivo percorso maturato nella Coppa Piemonte.

«La prima partita contro il Boves è stata combattuta, soprattutto nel primo set che ci siamo conquistate vincendo ai vantaggi, giocando al meglio su ogni pallone. Purtroppo abbiamo mollato un po' nei due set successivi in cui non siamo riuscite ad esprimere il meglio di noi. Diversa è stata la seconda partita contro il San Secondo in cui abbiamo ingranato la marcia giusta fin dall'inizio, facendo le cose fatte bene e sbagliando poco, ci siamo divertite e questo ci ha dato la grinta giusta per portare a casa 3 meritati punti.» - Chiara Ichino, capitano della Serie D Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca Femminile.

La Serie D maschile conclude la Coppa Piemonte con una straordinaria terza giornata, centrando due vittorie per 2-1 contro Sant'Anna Volley e DM Volley Parella Torino. Con questo risultato, si chiude una positiva esperienza nella Coppa Piemonte per la squadra buschese, che ha avuto l'opportunità di crescere e fare tesoro di importanti esperienze, preparando al meglio il gruppo in vista del campionato di Serie D che avrà inizio Sabato 12 Ottobre.

«Queste tre giornate di coppa piemonte, nonostante la mancata qualificazione alla seconda fase, sono da ritenersi positive. Penso che la squadra abbia dimostrato di avere ottime potenzialità mettendo più volte alla luce un buon gioco, alternato però a brutti errori su cui dovremo lavorare in allenamento. Affrontare squadre di Serie C e confrontarsi con formazioni più forti di noi in coppa ci è stato d'aiuto ad imparare come reagire in momenti di difficoltà e di svantaggio e a migliorare l'intesa della squadra. Adesso ci aspetta il campionato di Serie D, e sono molto fiducioso che potremo ottenere ottimi risultati.» - Umberto Baldi, schiacciatore della Serie D Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca Maschile.

Risultati terza giornata:

Serie D Femminile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - Virtus Boves 1-2 (29-27/18-25/14-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: De Carlini, Viglietti, Martinasso, Giraudo, Cassini, Garello; Ichino (L1); Bergia, Bertaina, Bollati G., Bollati S., Golè, Bonardello (L2). All.: Massimo LambertiII All.: Lorenzo Lamberti

Seyes San Secondo - Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 0-3 (21-25/15-25/21-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: De Carlini, Viglietti, Martinasso, Giraudo, Cassini, Garello; Cavallo (L1); Bergia, Bertaina, Bollati G., Bollati S., Golè, Bonardello (L2).All.: Massimo Lamberti II All.: Lorenzo Lamberti

Serie C maschile

Pallavolo Santhià Stamperia Alicese - Mario Castellino TOP Four Volley -2 (17-25/18-25/25-23)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 2, Mapelli 13, Bertone 8, Colasanti 8, Bellanti 4, Giraudo F. 9; Girardi (L1); Arnaudo 4, Barberio 3, Pellegrino 2. N.e. Giraudo A., Rocchia, Massa (L2).All.: Mario Barbiero II All.: Daniele TomatisRicezione positiva: 69%; Attacco:42%; Muri: 10; Ace: 6

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - Arti Volley 2-1 (25-22/25-22/19-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 1, Mapelli 6, Bertone 9, Colasanti 10,Bellanti 9, Giraudo F. 4; Girardi (L1); Arnaudo 4, Barberio, Giraudo A., Pellegrino 1, Rocchia, Massa (L2). All.: Mario Barbiero II All.: Daniele Tomatis Ricezione positiva: 50%; Attacco: 41%; Muri: 9; Ace: 3

Serie D Maschile

Sant’Anna Volley - Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 1-2 (22-25/25-22/18-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi, Ballari, Masoero, Rosati, Baldi, Grandis; Drocco (L1); Busi, Chiapella, Dobrev, Merola (L2). N.e. Barale, Sgura. All.: Mauro Rizzo II All.: Gianpiero Tassone

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - DM Volley Parella Torino 2-1 (29-27/20-25/25-13)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi, Ballari, Chiapella, Rosati, Baldi, Grandis; Drocco (L1); Barale, Busi, Dobrev, Masoero, Merola (L2). N.e. Sgura. All.: Mauro Rizzo II All.: Gianpiero Tassone