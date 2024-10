Cuneo: procede spedito il cantiere di Palazzo Santa Croce. Avanzamento lavori al 40%

Il cantiere di Palazzo Santa Croce per la futura biblioteca è arrivato a sfiorare quasi il 40% di avanzamento lavori. Secondo il cronoprogramma, era previsto che a fine settembre si arrivasse alla linea del 30%, ma si è andati più spediti.

Sono terminati i lavori di consolidamento strutturale, completata la predisposizione di tutte le dorsali impiantistiche (cioè, gli alloggiamenti per i cavi), sono in stato di avanzamento significativo il restauro delle facciate esterne. Sono iniziate ad arrivare le grandi travature in ferro destinate a reggere il soppalco della lunga manica che affaccia su corso Kennedy al piano primo, un tempo salone delle degenze, in futuro salone di lettura. A fare il punto è stato l’architetto Flavio Bruna che coordina i lavori ed esprime soddisfazione: “Meglio di quello che dovevamo rispettare, ma comunque in linea con il programma. Stiamo andando bene”.

I lavori, eseguiti dal raggruppamento di imprese Fantino Costruzioni Spa di Cuneo e Ruscalla Renato Spa di Asti, hanno preso il via il 20 settembre 2023. L’intervento ha un costo complessivo di 14,6 milioni di euro, finanziato dall’unione europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR. Il Comune, con i fondi dell’eredità Ferrero, provvederà a finanziare l’infrastruttura informatica e digitale e l’acquisto degli arredi.

Così il vice-sindaco e assessore ai lavori pubblici Luca Serale: “Cuneo si sta davvero trasformando e per chi passa nella zona dell’ex ospedale Santa Croce questo è molto evidente. Ma in tanti punti della città, altopiano e frazioni, i cantieri stanno avanzando. Non c’è tempo da perdere perché i progetti finanziati con il Pnrr hanno una data di scadenza molto precisa. E noi non stiamo perdendo tempo, al contrario lo abbiamo persino recuperato. Andiamo avanti così!”.

Un video, pubblicato oggi, racconta in maniera sintetica la storia del Palazzo Santa Croce, nato come ospedale, poi abbandonato a inizio anni ’70 perché non sufficientemente capiente, e sostituito con l’ospedale santa Croce costruito nella zona della Stazione. Riutilizzato negli anni successivi per rispondere a esigenze diverse, da inizio anni 2000 la sua vocazione bibliotecaria è andata via via definendosi e chiarendosi: prima con i lavori che hanno consentito alla biblioteca 0-18 di avere oggi spazi accoglienti, grandi e versatili. Ora con questo intervento che permetterà ai quasi 330 mila libri della Biblioteca Civica di Cuneo una sistemazione migliore e soprattutto ai loro lettori e lettrici uno spazio che avrà il sapore della storia, ma offrirà servizi efficienti e sale versatili.

Il video, disponibile sul canale youtube del Comune di Cuneo ( qui ) e sul sito Cuneositrasforma.it ( qui ), è stato prodotto dall’agenzia Briefing adv.

“La notizia dell’avanzamento lavori – commenta l’assessora alla cultura Cristina Clerico - ci fa molto piacere, evidentemente. Date le dimensioni di questo cantiere, la preoccupazione è sempre all’erta. Ringrazio tutti i tecnici che stanno lavorando alacremente. Mentre siamo in corsa per la candidatura a capitale del libro 2025, incoraggia veder crescere la nuova biblioteca che potrà in maniera ancora più evidente, testimoniare quanto la nostra città è affezionata ai libri e vive di libri”.