La Sagra dell'Uva Quagliano ha richiamato un vasto pubblico a Costigliole Saluzzo [Foto]

Settembre a Costigliole si tinge, come ogni anno, del colore dell'Uva Quagliano, e la tradizionale Sagra attira centinaia di visitatori e curiosi. Domenica scorsa, 29 settembre, la banda del paese ha inaugurato i festeggiamenti con un concerto lungo le strade del centro, aprendo una settimana ricca di eventi.

Sotto la storica ala del mercato, si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fabrizio Nasi.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati cittadini di ogni età che si sono distinti per il loro impegno durante l'anno.

Tra i premiati, il barbiere Guido Rolando, che da 70 anni lavora nella sua bottega, è stato omaggiato con un discorso toccante da parte del sindaco Nasi: "Manifestiamo gratitudine e ammirazione per il tuo straordinario impegno e la tua dedizione, che arricchiscono la nostra comunità. La tua bottega è un simbolo di passione e arte, un luogo di incontro e di storie che continuano a vivere. Grazie per averci insegnato che il lavoro, quando è fatto con amore, diventa parte della nostra storia".

All'evento hanno partecipato anche l’assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, e il consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Silvano Dovetta.

Sul palco, sono stati premiati numerosi sportivi del paese: Simone Peracchia, Moreno Dalmasso, Mauro Biglione, Gabriele Rinaudo, Alessandra Alliney, Noemi Sclerandi, Gianpaolo ‘Pablo’ Barbero, che celebra i suoi 50 anni di attività nel settore giovanile, la squadra di nuoto sincronizzato Hydrosport Piasco e il Val Varaita Calcio.

Durante la cerimonia sono state consegnate anche le borse di studio agli studenti meritevoli, mentre le unità cinofile della Polizia di Stato hanno intrattenuto il pubblico con dimostrazioni nella suggestiva cornice di Palazzo Giriodi.

Il ricordo del maestro Matteo Blengino sabato 5 ottobre alle 21 in Municipio

Le prime serate della Sagra hanno riscosso grande successo, con il ritorno a Costigliole dei Farinei d’la Brigna e una serata dedicata ai giovani con Roberto Molinaro, eventi che hanno animato il paese e attirato un pubblico numeroso.

Ma la Sagra non è solo festa: nell'ambito dell'87esima edizione, è stato organizzato un evento in ricordo del maestro Matteo Blengino, una figura molto amata e rispettata dalla comunità costigliolese.

Sabato 5 ottobre, alle 21, il salone d'onore del Municipio in Palazzo Giriodi ospiterà una serata aperta al pubblico in memoria dell’amato docente di scuola elementare, nonché appassionato di libri e fotografia. L'incontro, promosso dal Comune in collaborazione con l'associazione Attivamente, sarà condotto dal consigliere comunale Sergio Brocchiero. Durante l'evento, verrà proiettata una selezione di fotografie della collezione di Blengino, curata dal fotografo locale Aldo Galliano. Blengino, ideatore del circolo fotografico locale e fondatore del centro di educazione permanente, sarà inoltre omaggiato con una targa celebrativa che verrà svelata durante la serata. A ricordarlo, saranno presenti anche i figli Ezio e Luca e la moglie Adriana, ex dipendente del Comune.

Blengino, nato nel 1923 a Magliano Alpi, ha insegnato a Costigliole dal 1957, distinguendosi per la sua didattica innovativa e per la capacità di coinvolgere i ragazzi. La sua scomparsa nel 2010 ha lasciato un vuoto profondo nella

Il sindaco Fabrizio Nasi ha espresso grande soddisfazione per il successo della Sagra dell'Uva Quagliano, evidenziando l’importanza della collaborazione tra il Comune e le associazioni locali, in particolare la Pro Loco: "Il successo di questa impegnativa organizzazione si deve soprattutto alla Pro Loco, che negli anni è riuscita a rinnovarsi in modo esemplare. Partita da un gruppo di volontari, ha saputo mantenere vive le manifestazioni più importanti del paese. Come Comune, abbiamo cercato di sostenerla in tutti i modi, con relazioni e supporto pratico".

Nasi ha inoltre sottolineato l'integrazione di giovani volontari, provenienti dal progetto Future Lab, e l'importanza di rafforzare questa rete di collaboratori: "Se qualcuno ha qualche ora da dedicare agli eventi e alla promozione turistica di Costigliole, sarà accolto a braccia aperte".

Infine, il primo cittadino di Costigliole ha riflettuto sulla crescente coesione all'interno della comunità: "Comune, realtà associative e cittadini stanno lavorando insieme con uno spirito che combina tradizione e innovazione. Da un lato, c'è il desiderio di celebrare le nostre radici, dall'altro, la voglia di creare qualcosa di nuovo. Questo spirito di collaborazione si estende anche ai Comuni vicini, contribuendo a risultati concreti per la cittadinanza, come abbiamo visto recentemente con il programma di asfalti".

Concludendo, Nasi ha ribadito l’impegno per il futuro: "Il nostro obiettivo è mantenere e consolidare questo spirito di coesione, rendendolo un valore aggiunto della nostra comunità vivace e in continua crescita".