Farmacia Piobesi: Nuova Sede e Nuovi Progetti a Piobesi d'Alba

A partire da venerdì 4 ottobre, la Farmacia Piobesi, gestita dalla Dott.ssa Di Stasi Micaela, si trasferisce in una nuova sede, situata in Piazza San Pietro 16/B, nel cuore di Piobesi d'Alba. La nuova location è facilmente raggiungibile, essendo situata vicino alla Chiesa.

Il trasferimento rappresenta un importante passo, che mira a offrire spazi più ampi e servizi ancora più efficienti per la clientela. L'inaugurazione dei nuovi locali sarà l'occasione per presentare una serie di nuovi progetti, pensati per migliorare l'assistenza e la salute della comunità locale.

L'inaugurazione: un evento da non perdere

L'apertura ufficiale della nuova sede avverrà il 4 ottobre, una data che segna non solo un semplice trasferimento, ma l'inizio di un percorso di crescita per la farmacia. Tutti i clienti sono invitati a partecipare, e per l'occasione, la Farmacia riserverà un omaggio speciale a chi vorrà visitare i nuovi spazi.

Contatti e Social Media

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la farmacia al numero di telefono 0173 067936 o al cellulare 329 82 36 775. Inoltre, la Farmacia Piobesi è attiva sui principali social network come WhatsApp, Facebook e Instagram, rendendo ancora più facile rimanere aggiornati su novità e promozioni.

Il cambiamento al servizio della comunità

Con il trasferimento nella nuova sede, la Farmacia Piobesi si propone di offrire ai propri clienti un servizio sempre più moderno e completo, rimanendo fedele alla sua missione di fornire cura e benessere alla comunità di Piobesi d'Alba e dintorni.