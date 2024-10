Unione Montana Valle Stura, Paolo Bottero: “L'esclusione dalla Giunta della deputata Ciaburro un errore di miopia politica”

“Per trovare degli accordi occorre parlarsi e la decisione all'ultimo con una proposta di parte non è frutto di un vero confronto”.



Così il sindaco di Gaiola, Paolo Bottero commenta il recente risultato dell'elezione dell'Unione Montana. A scatenare maggiormente l'amarezza sarebbe la composizione della nuova Giunta.



“Sulla figura di presidente c'era un accordo di massima – spiega - , ma per la Giunta in tre mesi e mezzo non vi sono stati confronti, è mancato il dialogo fino all'ultimo. Se per qualche ragione il presidente venisse meno questa Giunta non sarebbe all'altezza del compito. Escludere la deputata Ciaburro, nonché sindaco di Argentera, è stato un errore di miopia politica, perchè di politica si tratta. Un presidente in corsa alle provinciali con uno schieramento sostenuto dal Partito Democratico avrebbe potuto cercare il dialogo con “l'opposizione”, rappresentato da Monica Ciaburro, per il bene della valle e per dar ancora più forza all'ente”.



Non le manda a dire il sindaco di Gaiola, che contesta anche il tempismo dell'elezione, avvenuta il venerdì sera prima delle provinciali della domenica.



“Un'occasione mancata per la valle – rincara Bottero -. I Comuni di maggioranza non d'accordo apriranno dei gruppi di consiglio lavorando insieme con opinioni diverse. Non c'è volontà di fare guerra o ostruzione, ma di fare in modo che i temi vengano trattati con spirito critico e che aiutino a migliorare la valle. Con i problemi che abbiamo non possiamo permetterci di dividerci – conclude Bottero -, anche se prendiamo atto di una spaccatura. Riteniamo sia una Giunta di parte”.