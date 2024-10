Savigliano: eseguito un intervento complesso in Cardiologia

All’ospedale di Savigliano è stato portato a termine con successo un delicato intervento di rivascolarizzazione percutanea complessa con il supporto dell’Impella, un dispositivo avanzato per l’assistenza ventricolare sinistra, ovvero una pompa che viene inserita nel cuore del paziente passando tramite un’arteria femorale per garantire la circolazione ottimale del sangue anche in caso di insufficienza cardiaca.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe composta dal direttore della struttura di Cardiologia Michele De Benedictis, con i colleghi Umberto Barbero e Mattia Doronzo recentemente entrato a far parte della struttura, e riguardava un paziente con multiple gravi stenosi coronariche e con il cuore affetto da una grave riduzione della capacità di pompare il sangue.

“Il supporto dell’Impella ci ha permesso di affrontare una situazione estremamente complessa in totale sicurezza, sostenendo la funzione cardiaca durante tutto l’intervento” spiega il dottor Barbero. Che aggiunge: “Abbiamo inoltre utilizzato un’innovativa tecnica di impianto perfezionata per ridurre al minimo l’invasivitá della puntura femorale che ha garantito al paziente sicurezza durante la procedura e tempi di recupero rapidissimi”.

De Benedictis sottolinea l’importanza di disporre di un team altamente qualificato e tecnologie all’avanguardia: “Questo intervento dimostra come la nostra struttura sia ormai un punto di riferimento per la cardiologia interventistica della Provincia. Grazie all’utilizzo di dispositivi innovativi come l’Impella, e a un team che comprende anche i cardiologi Cinzia Moncalvo e Giorgio Marengo e tutti gli infermieri e tecnici di radiologia che si alternano quotidianamente nella sala di emodinamica, possiamo garantire ai pazienti con patologie complesse un trattamento sicuro ed efficace”.

E’ poi fondamentale il lavoro di équipe: “La collaborazione tra i diversi specialisti del reparto, clinici, intensivisti ed ecografisti e di tutto il personale di comparto e degli OSS, è cruciale per garantire il miglior risultato per il paziente, soprattutto in operazioni così delicate”.

Commenta il successo dell’intervento anche il direttore generale Giuseppe Guerra: “La nostra azienda sanitaria è orgogliosa di contare su un’équipe di medici altamente preparati che possono disporre di tecnologie all’avanguardia. Interventi come questo sottolineano l’eccellenza del nostro reparto di Cardiologia e l’impegno di tutti a garantire ai pazienti le migliori cure possibili.”