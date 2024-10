Al San Raffaele di Milano e ora anche al Santa Croce di Cuneo: ieri l'arrivo della Pet

E' arrivata nella giornata di ieri, nel primo pomeriggio del 30 settembre, l'attesa Pet-Ct Omni Legend, prodotta dall'azienda israeliana General Electric Healthcare.

Un'operazione lanciata quasi come un sogno dalla Fondazione Ospedale Cuneo, che ha coinvolto oltre 600 donatori, tra cui banche del territorio e Fondazioni, e ha permesso di raccogliere oltre 3 milioni di euro. Il macchinario, il secondo presente in Italia dopo quello in uso al San Raffaele di Milano, è di ultimissima generazione.

Cos'è la Pet? E' una metodica diagnostica di Medicina Nucleare che, in risposta a un preciso quesito clinico, può offrire informazioni su patologie di organi o tessuti del corpo con estrema precisione.

La PET viene utilizzata in particolar modo in Oncologia ma è utile anche in altri ambiti.