Gianluca Ferrato dell'Atletica Saluzzo alla Maratona di Berlino: "Gara bellissima e tifo assurdo"

Erano oltre un migliaio gli atleti presenti alla 50ª edizione della Maratona di Berlino, tra cui il portacolori dell'Atletica Saluzzo Gianluca Ferrato.

La top 10 è stata dominata dagli atleti keniani ed etiopi, ma Ferrato ha saputo farsi valere: 112° piazzamento tagliando il traguardo in 2h24'16".

«La gara è stata bellissima ed il tifo assurdo. Non avevo mai visto una cosa del genere: in ogni pezzo della gara erano presenti i tifosi. Ho corso bene i primi 25 km stando sui 3'13" al km, poi ho avuto un blackout totale. Sono passato a 1h08' a metà gara e poi ho ceduto. Speravo di fare meglio, ma questa è stata una buona occasione per provarci!».