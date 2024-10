Il cavallo di Napoleone, dell'artista Franco Alessandria, esposto a Lesegno: qui venne salvato il destriero di Bonaparte

Il cavallo di Napoleone venne salvato grazie alle cure di un brillante medico di Lesegno, il dottor Giuseppe Antonio Luciano.

Una storia che pochi conoscono e le cui tracce, per molto tempo, sono andate perdute.

Partendo da questo frammento di storia, recuperato e tramandato grazie al lavoro dell'Associazione Lesegno Vive, il Comune ha deciso di valorizzare organizzando, all'interno degli eventi per la "Sagra del Crin", una speciale mostra con le opere dell'artista piozzese Franco Sebastiano Alessandria che, oltre ad esporre le sue sculture fatte di chiavi antiche, porterà una delle sue ultime creazioni: il cavallo di Napoleone.

"Il veterinario Luciano - si legge nel documento redatto dall'associazione "Lesegno Vive" - nacque a Lesegno il 16 dicembre 1772 da Bartolomeo e Geronima Silvano. Il padre, anch’egli veterinario, fece frequentare al figlio la Scuola Comunale ed in seguito il ginnasio nel collegio di Ceva. Intraprese quindi gli studi di veterinaria raggiungendo una brillante carriera professionale nell’Esercito sabaudo".

Nell'aprile del 1796 Luciano venne chiamato da Napoleone per curare il suo cavallo, ferito pochi giorni prima in battaglia a Cosseria e riuscì a salvarlo. Rifiutata una cospicua ricompensa Napoleone lo invitò a seguirlo in Francia, ma il veterinario rifiutò.

"Siamo molto felici di poter ospitare le opere di Franco Alessandria in occasione della Sagra - dice il sindaco di Lesegno, Emanuele Rizzo. - Prima verranno esposte, domenica 13 ottobre, nel parco del castello dei Marchesi Del Carretto e successivamente in paese. Un'iniziativa per valorizzare il nostro patrimonio storico ma anche per incentivare le persone a venire a visitare il nostro paese. Ringrazio ovviamente Franco, il Marchese Guido Gay di Quarti e tutti coloro che, a vario titolo, stanno lavorando per la buona riuscita della manifestazione. Tra le opere esposte il cavallo di Napoleone sarà il vero protagonista perché, in alcuni documenti della Marchese Del Carretto, si narra che Bonaparte, durante la battaglia della Bicocca, prese il castello entrando a cavallo nell'androne del palazzo".

IL CAVALLO DI FRANCO ALESSANDRIA

Dopo aver trascorso alcuni mesi a Cherasco l'opera è pronta a "volare" a Lesegno.

"All'età di circa tre anni - ci aveva raccontato Franco Sebastiano Alessandria - sono stato portato a Cherasco al Gallaman, ex collegio per orfani, che era condotto dalle gentili suore Somasche. Ci portavano a fare molte passeggiate e ci raccontavano diverse storie. Durante una di queste passeggiate, sulla strada che conduceva al castello con file di platani secolari, ci raccontarono una storia che mi è rimastamolto impressa. Di fronte al castello c'era un grande platano con un grosso ramo semi spezzato, sorretto da un grosso sostegno di legno; la favola che raccontavano le suore diceva che a quel ramo era stato attaccato ilcavallo di Napoleone e che il destriero, a forza di tirare, impennarsi e dare di matto, aveva quasi spezzato quel grosso ramo e si sa, la fantasia dei bambini vola e sogna. Dopo più di mezzo secolo la favola e il sogno si sono realizzati in questo stallone bianco di Napoleone (l'intervista completa qui)."

La mostra sarà visitabile domenica 13 ottobre, dalle 10.30 alle 20, nel parco del Castello di Lesegno. Le opere saranno poi esposte per le vie del paese per circa un mese.