A Cuneo ritorna l’Archeofilm tra Egitto, geroglifici, Vichinghi, Longobardi, preistoria e dinosauri

Giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 21, a Cuneo all’interno del Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria, 10), prende il via la seconda edizione del “Cuneo Archeofilm”, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte Ambiente. La kermesse, ad ingresso libero e gratuito, si sviluppa in tre serate fino a sabato 5 ottobre, coinvolgendo il pubblico nell’attribuzione del premio “Cuneo Archeofilm” al titolo più gradito. Ogni serata è strutturata con la proiezione di due film, intervallati dalla conversazione con un esperto. Nella mattinata di venerdì 4 ottobre, si svolge “A scuola con… ‘Cuneo Archeofilm’!”, iniziativa gratuita rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato, il Museo Civico di Cuneo propone alle famiglie dei laboratori creativi gratuiti ad accesso libero, ispirati ai temi cinematografici proposti durante le serate della kermesse. Il “Cuneo Archeofilm” è organizzato dal Museo Civico del Comune di Cuneo, in collaborazione con Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti Editore) e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, e con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Giovedì 3 ottobre, si inizia con il film “Philae, il santuario sommerso” e “Li chiamiamo Vichinghi”, intervallati dal contributo di Monica Girardi, archeologa e titolare di FT studio srl Scavi e ricerche archeologiche. Venerdì 4 ottobre sono proiettati “Langobardi – Grimoaldo, il primo re friulano” e “Signore e Principi preistorici”, con il contributo di Deneb Teresa Cesana, archeologa e dirigente Archivio di Stato di Genova e la partecipazione straordinaria del produttore di “Langobardi”, Matteo Grudina, presidente di “Invicti lupi”. Infine, sabato 5 ottobre, si presenta “Al tempo dei dinosauri”, ultimo film in concorso e, dopo l’intervento di Michela Ferrero, archeologa e direttrice Musei Civici di Cuneo, si tiene l’attribuzione del premio “Cuneo Archeofilm” al film più votato dal pubblico e del “Cuneo Archeofilm – Scuole” al cortometraggio più votato dagli studenti. La serata si conclude con il film “I fratelli Champollion. Nel segreto dei geroglifici”.

La proposta gratuita con prenotazione obbligatoria, rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado dal titolo “A scuola con… ‘Cuneo Archeofilm’!”, si svolge venerdì 4 ottobre dalle ore 10 alle 11.10, oppure dalle 11.30 alle 12.30. I brevi documentari presentati sono di contenuto archeologico, ambientale e storico, specificatamente ideati da registi internazionali per ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni. Al termine delle proiezioni gli studenti possono votare il documentario preferito e l’esito della loro votazione determina il miglior corto della rassegna. Per partecipare all’evento occorre prenotarsi scrivendo a museo@comune.cuneo.it e specificando l’orario preferito. Tra le novità, la presenza della regista Sandra Lopez Cabrera che condivide con gli studenti alcune riflessioni sulla condizione femminile nella società longobarda tra il VI e l’VIII secolo d.C. dopo la proiezione del suo film “La Donna Longobarda”.



Nei pomeriggi di giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 ottobre, dalle 16 alle 18, il Museo Civico di Cuneo propone una serie di laboratori per famiglie finalizzati alla creazione di un prodotto a tema con le proiezioni in programma la sera. In particolare, giovedì i bambini e le loro famiglie possono realizzare una riproduzione di un faraone egizio, utilizzando vari materiali creativi; venerdì si possono creare, colorare e personalizzare una spada e uno scudo longobardo; sabato è dedicato alla realizzazione di una miniatura di dinosauro in 3D, da costruire e colorare. La prenotazione non è obbligatoria, l’accesso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei materiali disponibili, la durata è di mezz’ora.