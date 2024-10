Saluzzo, un incontro sulla nuova ztl nel centro storico

Essere informati per evitare inconvenienti e spedizioni spiacevoli. Il sindaco Franco Demaria a nome di tutta l’Amministrazione civica di Saluzzo, con il comandante della Polizia locale Fulvio Senestro, organizza per mercoledì 9 ottobre alle 18,30 un incontro con i residenti del centro storico della città all’Antico palazzo comunale, per far conoscere e spiegare il nuovo sistema di controllo con telecamere degli accessi alla ztl – zona traffico limitato istituita anni fa per la parte alta dell’abitato.

Gli “occhi elettronici” sono già stati sistemati ai varchi di accesso del quartiere medievale come su via Griselda, su via San Bernardo, salita al Castello e piazza Castello, via Valoria, via Volta (Porti scur) e il sistema è stato testato. Entrerà in funzione dopo la serata informativa.

“L’obiettivo che ci siamo posti con questa iniziativa – dice il sindaco – è tutelare il nostro centro storico, fortunatamente sempre più frequentato da turisti. La riduzione dei veicoli ha ricadute positive sulla sicurezza, per la tutela dell’ambiente e permette una migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico ed artistico”. I funzionari dei Comune potranno illustrare anche le modalità per ottenere i permessi di circolazione nella ztl.