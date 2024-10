Teatro Toselli, risolti i problemi alla piattaforma di prevendita online

Nella giornata di ieri, mercoledì 2 ottobre, si è manifestato un problema tecnico, indipendente dal Comune di Cuneo, alla piattaforma di prevendita online del Teatro Toselli. Il mancato funzionamento è stato causato da un aggiornamento della piattaforma inerente al sistema di pagamento.

In mattinata i tecnici del Comune, dopo gli opportuni contatti con Piemonte dal Vivo, che collabora alla realizzazione della stagione, hanno individuato il problema insieme al gestore della piattaforma. Il problema che ha causato il malfunzionamento è stato risolto nel primo pomeriggio.

Nella mattinata di domani verranno rese note le nuove date in cui sarà possibile acquistare abbonamenti e biglietti tramite il portale. In ogni caso i posti della parte destra del Teatro (riservati a chi acquista il titolo di accesso sul web) sono ancora tutti liberi e la situazione è quella antecedente alle 21 di ieri. Invariato il calendario vendite in presenza presso la biglietteria del Teatro. Dalle 3 del pomeriggio di domani, venerdì 4 ottobre, via libera alla vendita dei biglietti singoli.