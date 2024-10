Stagione Eventi Autunnale del Casinò di Sanremo, grandi eventi in programma

L’esclusivo calendario eventi presenta per il periodo autunnale, da ottobre a dicembre, tre spettacoli che riaffermano la grande attenzione verso la clientela attraverso scelte d’intrattenimento d’autore: Marta&Gianluca, Caressa&Parodi e Vanni De Luca.

“L’intensa stagione Eventi, che ha riscosso l’apprezzamento della migliore clientela, presenta tre nuovi spettacoli di sicuro richiamo, allegri ed originali, che riprendono il piacere degli show cooking, della comicità autentica, interpretati da veri professionisti, seguiti dal pubblico televisivo e da quello social. Una scelta di qualità mirata, finalizzata ad assicurare intrattenimento di grande livello per i nostri clienti e graditi ospiti, in attesa della Festa di Capodanno, che trasformerà il Casinò in un elegante palcoscenico.” Dice il Presidente e Amministratore Delegato del Casinò di Sanremo dott. Gian Carlo Ghinamo.

Sabato 5 ottobre sarà la comicità del duo Marta&Gianluca ad intrattenere i migliori clienti della Casa da Gioco al Roof Garden con il loro repertorio incentrato sul rapporto tra uomo e donna, sempre ricco di spunti divertenti. Marta& Gianluca hanno consacrato sul palco del Festival di Sanremo una lunga carriera costellata da tanti successi nelle più seguite trasmissioni televisive come Zeling.

Sabato 2 novembre duplice appuntamento per Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Alle ore 18.00 nel Teatro del Casinò, presenteranno il loro nuovo libro, scritto a due mani: “Calcio e pepe. Insieme è meglio” (Sperling & Kupfer). Nel volume raccontano a due voci la loro storia, dal primo incontro nel 1996 fino al recente venticinquesimo anniversario di matrimonio, festeggiato con i loro tre figli e tantissimi amici. Aneddoti,

incontri, viaggi, imprevisti, cambiamenti: Benedetta e Fabio ci fanno entrare nel loro mondo, svelando situazioni esilaranti, momenti felici, l’allegria del ménage famigliare, i traguardi raggiunti ma anche i momenti difficili superati insieme, lasciandoci l’eco di tante emozioni autentiche e di una passione condivisa per il sorriso. L’incontro è ad ingresso libero sino all’esaurimento dei posti disponibili.

Alle ore 21.00 in sala Biribissi Benedetta Parodi con Fabio Caressa delizieranno gli ospiti del Casinò con lo Show Cooking che precederà la cena di gala.

Sabato 7 dicembre nel ristorante Biribissi incanterà i clienti e gli ospiti del Casinò il mnemonista Vanni De Luca, che ha fatto dell’arte di intrattenere con la memoria la sua ragione di vita.