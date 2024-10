Torna la "Eze Photo Marathon" a Savigliano per una giornata di scatti e cultura

Il Circolo Fotografico “Imago” di Savigliano ha organizzato, per la giornata di domenica 6 ottobre, la seconda edizione della maratona fotografica “Eze photo marathon”.

L’evento, dedicato alla memoria di Ezechiele Villavecchia, amico e membro attivo del circolo, mira a valorizzare il patrimonio naturale, artistico e culturale del territorio saviglianese.

Villavecchia, infatti, fu il promotore di questo progetto che ora il circolo porta avanti con entusiasmo, trasformandolo in un’occasione speciale per ricordarlo attraverso la sua passione per la fotografia.

La maratona, aperta a fotografi di ogni livello, adulti e giovani, non è riservata ai professionisti, ma è pensata per chiunque voglia cimentarsi in questo stimolante concorso.

L’obiettivo è scattare fotografie che rispecchino i temi proposti dagli organizzatori, legati al territorio di Savigliano. Gli adulti dovranno confrontarsi con sei temi fotografici, mentre per i giovani, ragazzi nati dopo il 6 ottobre 2006 o studenti delle scuole superiori, i temi saranno quattro.

Il concorso inizierà alle 10 in punto, con l’annuncio dei primi due temi, seguiti da altri due alle 13 e, per la categoria adulti, altri due alle 16.

I partecipanti avranno tempo fino alla mezzanotte di domenica 6 ottobre per realizzare i loro scatti, che dovranno essere effettuati esclusivamente all'interno del comune di Savigliano, incluse le sue frazioni.

Le fotografie, una volta scattate, potranno essere inviate via e-mail entro le 23,59 del giorno successivo, lunedì 7 ottobre.

Sono previsti premi per le migliori fotografie di ciascun tema, sia per la categoria adulti che giovani. Inoltre, i migliori tre portfolio (composti da sei scatti per gli adulti e quattro per i giovani) verranno premiati.

Un premio speciale sarà assegnato anche al gruppo più numeroso di studenti appartenenti allo stesso Istituto scolastico.

La partecipazione alla maratona è accessibile a tutti: la quota è di 10 euro per gli adulti e di 3 euro per i giovani.

Non è necessario essere membri del Circolo Fotografico "Imago" per partecipare, e si può scattare con qualsiasi attrezzatura digitale, compresi i telefoni cellulari.

Le iscrizioni si effettueranno direttamente il giorno della maratona, dalle 8:30, in Piazza Cesare Battisti 8, a Savigliano, dove alle 10 avrà inizio ufficialmente l'evento.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito: circoloimago.it in cui è disponibili il regolamento completo, oppure scrivendo una e-mail: circoloimago.savigliano@gmail.com, tel. 334.9074040.