A Lagnasco il tennis come mezzo inclusivo per persone con disabilità intellettive

Il Consorzio Monviso Solidale partecipa ad un innovativo progetto di tennis inclusivo per persone con disabilità intellettive e disturbi dello spettro autistico che si svolge da ottobre presso il Tennistadium di Lagnasco, in collaborazione con e grazie all’iniziativa dei gestori della struttura sportiva, il Vehementia Tennis Team del presidente Duccio Castellano.



I destinatari del progetto sono ospiti dei Centri Diurni di Fossano e Savigliano: sono coinvolti gruppi di 5 ospiti per ciascun centro, con una combinazione di partecipanti con buone capacità motorie e altri con difficoltà motorie e compromissioni cognitive più importanti. Gli obiettivi includono la socializzazione, la stimolazione dell'attenzione e della coordinazione, lo sviluppo di attività motorie propedeutiche al tennis fino al gioco vero e proprio.

Le lezioni si terranno il mercoledì mattina per il Centro Diurno di Savigliano e il giovedì mattina per il Centro Diurno di Fossano, da ottobre a dicembre e con la possibilità di estensione da gennaio a marzo. Gratuito per i fruitori grazie alla generosità del Vehementia Tennis Team, il progetto prevede un ciclo di lezioni con un maestro dedicato e formato nell’approccio alla disabilità e all'autismo.



L'iniziativa fa seguito a una sperimentazione di successo condotta nei mesi di aprile e maggio 2024, che ha evidenziato notevoli benefici per i partecipanti. L'ambiente del campo da tennis, silenzioso e quasi ovattato, si è dimostrato particolarmente adatto alle esigenze degli utenti con disturbo dello spettro autistico, favorendone la concentrazione.



Il progetto mira non solo a migliorare il benessere fisico ed emozionale dei partecipanti, ma anche a promuovere l'inclusione sociale attraverso l'utilizzo di strutture sportive comuni e utilizzate anche da altra utenza. Il tennis risulta particolarmente funzionale per l'elaborazione cognitiva della rilevazione fisica: attraverso esercizi diversificati che vengono interiorizzati e memorizzati, si punta ad aumentare nei partecipanti la consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie capacità; durante la sperimentazione della scorsa primavera, tutti i partecipanti hanno trovato esercizi adeguati al loro approccio a questa attività, grazie alle capacità di relazione messe in atto dal maestro.



Questa iniziativa rappresenta un’opportunità decisamente interessante per sperimentare nuove forme di espressione e socializzazione, contribuendo significativamente al percorso di crescita personale di chi frequenta i Centri diurni del Consorzio Monviso Solidale.

L’attività viene realizzata anche grazie a un contributo della Fondazione CRC a valere sul bando Primavera - progetto "Uno per tutti tutti per uno - tutti in campo" incentrato su aggregazione, socializzazione e inclusione tramite le attività sportive e ludiche e ottenuto dal Vehementia Tennis Team.