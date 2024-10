"Il 45° del Rugby a Cuneo": doppio appuntamento celebrativo nel pomeriggio di sabato

Alla fine degli anni '70 nasceva l'Amatori Rugby Cuneo, prima squadra a praticare questo sport in città e poi a disputare un campionato.

Era l'inizio di una storia ricca di passione, rimasta immutata fino ai giorni nostri.

Verrà celebrata nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, con un (doppio) appuntamento studiato ad hoc: "Il 45° del Rugby a Cuneo".

A partire dalle 14,30 la Sala multimediale ex CDT in Largo Barale ospiterà gli interventi di Enrico Pagano (Istorbive): "Sport e società tra fine anni Settanta e primi Ottanta" e di Elvis Lucchese: "Il rugby in Italia tra anni Settanta ed Ottanta". Prima del dibattito conclusivo con Vittorio Sommacal, Diego Anghilante e Fabrizio Orcellet, si farà il punto sul "Rugby nella Granda", raccontando le realtà di Cuneo, Alba, Fossano, Saluzzo e Val Tanaro.

Quindi ci si sposterà negli impianti di Piccapietra a Madonna dell'Olmo, dove, alle 17,30, è prevista una partitella a rugby touch delle“ vecchie glorie ”, aperta a tutti. Già pronta la maglia celebrativa (una trentina quelle prenotate) per ricordare l'evento. A seguire i momenti più conviviali, con aperitivo e cena.

Per maggiori info contattare il 328.8311977 o 348.0453223 oppure 45RugbyCuneo@gmail.com