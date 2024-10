Il Monviso e la sua ombra su un mare di nuvole: lo scatto del gestore del rifugio "Quintino Sella"

Negli ultimi tempi, il Monviso, la montagna simbolo delle Alpi Cozie, è stato protagonista di scatti spettacolari che hanno lasciato senza fiato fotografi e appassionati di montagna.



Non solo è stato immortalato da luoghi del Piemonte, ma anche dalla Lombardia e dalla Toscana come ad una distanza di 269 km dal comune di Camaiore in provincia di Lucca con la splendida foto scattata lo scorso 14 settembre dal fotografo Fabio Longaron, che ha catturato il Re di Pietra che si scorgeva dietro un pontile di Forte dei Marmi. Ma è il recente scatto di ieri, mercoledì 2 ottobre, realizzato dai gestori del Rifugio Quintino Sella, a 2640 metri di altezza, nel comune di Crissolo in valle Po, che ha davvero stupito tutti.



Per la prima volta, l’iconica sagoma piramidale del Monviso, alta 3841 metri, è stata immortalata mentre proiettava la sua ombra su un mare di nuvole bianche che ricoprivano la pianura sottostante. Questo spettacolo inconsueto ha attirato l'attenzione non solo degli amanti della montagna, ma anche delle istituzioni.



L’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, affascinato dalla bellezza dell’immagine, ha ripostato la fotografia sul suo profilo Facebook, accompagnandola con un commento entusiasta: “Le nostre montagne incantate. L'ombra del Monviso su un mare di nuvole! Il Rifugio Quintino Sella ha postato questa foto meravigliosa scattata dal nido d'aquila ai piedi della montagna più iconica del Piemonte: il suo profilo inconfondibile si staglia sulle nuvole che coprono la pianura Padana. Ecco la grande bellezza delle nostre Alpi!”



Questa fotografia, scattata dal Rifugio Quintino Sella, rappresenta un momento unico in cui la maestosità della natura si svela in tutta la sua potenza e poesia, celebrando ancora una volta la grandezza del Monviso e il suo fascino che si vede da lontano.