Super adozione del cuore per la micina Luce: due mesi appena di vita dura

Un appello: si cerca per la micina Luce, due mesi scarsi di vita dura, una super adozione del cuore. "Arrivati in questo periodo è una lotta contro il tempo per poter salvare la maggior parte dei piccoli sul territorio e, conseguentemente, sterilizzare le mamme" afferma Enrica Piano presidente dell'associazione animalista Amici dei Mici, che soccorre gli animali in difficoltà

In caso contrario, salvataggi a parte, il nostro operato non porterebbe alcun proficuo risultato. Oramai si trovano i piccoli "d'autunno" quelli che nel passato, si diceva, non passano l'inverno.....Effettivamente la stagione contribuisce a far diminuire le probabilità di sopravvivenza e a non migliorare i risultati delle cure.

Ci stiamo prendendo molto cura degli occhietti di questa piccolina, 480 grammi di cuoricino circondato di pelo. Nonostante le terapie, le speranze di riacquistare la vista sono poche. La aspettano ancora dei controlli, si perseguira' ancora nel fine ma.....incominciamo a mettere le mani avanti con la prospettiva del peggior risultato.

Se poi, come spesso accade, la situazione dovesse migliorare, ben venga! La chiameremo Luce, una luce di speranza e la luce che speriamo possa un giorno rivedere".

L'associazione saviglianese cerca per lei una super adozione del cuore.

"In questi casi ci prenderemmo carico di tutte le possibili spese veterinarie dovessero essere necessarie, nel caso ci fossero, si spera comunque di no".

L'importante è trovare una famiglia che la ami. Anche lei lo merita, ha già sofferto troppo in due mesi scarsi di vita.

Grazie. Per info: Amici dei Mici Organizzazione di Volontariato tel 379 1491728. Codice fiscale per il 5x1000: 95023650047