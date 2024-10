Trent’anni dall’alluvione del Piemonte: una mostra ad Alba per non dimenticare

In occasione del trentennale della devastante alluvione che colpì le province di Cuneo, Asti e Alessandria il 5 e 6 novembre 1994, l’associazione nazionale di Protezione Civile "Proteggere Insieme" organizza una mostra commemorativa dal titolo "Memorie d’Acqua". L’evento, che si terrà presso la Chiesa di San Giuseppe ad Alba dal 30 ottobre al 10 novembre 2024, sarà inaugurato il 30 ottobre alle ore 17

L’alluvione del 1994 è ricordata come il più grave disastro naturale che abbia mai colpito il Piemonte. Le inondazioni devastarono vaste aree, lasciando un bilancio tragico di oltre 70 vittime, soprattutto lungo l'asta del fiume Tanaro. Oltre ai danni materiali, questo evento ha segnato un punto di svolta nella storia della Protezione Civile italiana, portando a una ricostruzione in tempi record e a una straordinaria dimostrazione di solidarietà da parte di volontari e cittadini provenienti da tutto il paese, dal Friuli alla Sardegna, dalla Lombardia alla Toscana.

La mostra "Memorie d’Acqua" esporrà fotografie e documenti storici che racconteranno la tragedia, non solo come un dramma umano, ma anche come un fenomeno di solidarietà e cooperazione. "Riteniamo fondamentale non perdere questa memoria", afferma Roberto Cerrato, rappresentante di Proteggere Insieme. Abbiamo sempre voluto mantenere vivo il ricordo di questa tragedia e oggi lo facciamo attraverso immagini che parlano di distruzione, ma anche di speranza e rinascita."

Oltre alla mostra fotografica, durante tutto il periodo espositivo sarà proiettato il documentario "Acqua e Terra: la grande alluvione del Piemonte", realizzato da Federico Moznich. Il film ripercorre i luoghi dell’alluvione attraverso testimonianze e immagini d’epoca, offrendo un racconto toccante di chi ha vissuto quegli eventi in prima persona.

Ogni anno, Alba ha commemorato le vittime dell’alluvione con una cerimonia semplice ma significativa: il lancio di un mazzo di fiori dal Ponte Albertino, all'ingresso della città. Anche quest’anno, questa tradizione sarà mantenuta, a testimonianza di un ricordo che non svanisce con il passare del tempo.

Orari della mostra

La mostra sarà aperta al pubblico con i seguenti orari:

Lunedì: 10:00 - 13:00

Dal martedì al venerdì: 14:30 - 18:00

Sabato e domenica: 10:00 - 18:00

Per gruppi scolastici e visite guidate, è possibile contattare Roberto Cerrato al numero 335.8233560.