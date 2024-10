Opel Corsa & Oktoberfest: un binomio vincente a Cuneo

L'atmosfera bavarese dell'Oktoberfest di Cuneo, grazie a L'Automobile, concessionaria Opel per la provincia di Cuneo con sedi a Cuneo Borgo San Dalmazzo, Alba e Fossano è l’evento perfetto per far visionare al pubblico l’ affascinante Nuova Opel Corsa.

Dal 10 al 13 ottobre, sarà possibile toccare con mano la nuova Corsa, un'auto che coniuga design accattivante, tecnologia all'avanguardia e prestazioni brillanti grazie a performanti motorizzazioni benzina, hybrid, full-electric. Il suo design non passa inosservato, mentre gli interni confortevoli garantiscono viaggi divertenti e rilassanti.

I responsabili di L'Automobile, ci raccontano: "L'Oktoberfest è un evento che va oltre la semplice degustazione della birra. È un'occasione per ritrovarsi, divertirsi e scoprire nuove passioni. Per noi di L'Automobile, è il contesto ideale per far conoscere la nuova Opel Corsa al pubblico. Vogliamo che le persone possano provare l'emozione di scoprire un'auto che rappresenta il presente e il futuro della mobilità."

Perché scegliere L'Automobile SPA?

● Passione e competenza: Un team di esperti sempre al tuo servizio per consigliarti la soluzione migliore.

● Assistenza completa: dalla vendita alla manutenzione, tutto ciò di cui hai bisogno per la tua auto.

● Offerte esclusive: Sarà possibile approfittare delle promozioni speciali riservate ai visitatori dell'Oktoberfest.

L'Oktoberfest di Cuneo è molto più di una semplice festa della birra. È un'esperienza completa, un'occasione per trascorrere tempo con amici e familiari, assaporare le specialità culinarie bavaresi e scoprire le novità del territorio.

E quest'anno, grazie a l'Automobile SPA, concessionaria Opel per la provincia di Cuneo e alla sua nuova Opel Corsa, l'esperienza sarà ancora più ricca.