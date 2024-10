Giornate Fai, domani e domenica alla riscoperta dei giardini nascosti nel centro storico di Savigliano

Con le giornate FAI d’autunno continua la scoperta dei giardini nascosti nel centro storico di Savigliano: in questa occasione si racconterà come le tracce delle antiche mura di Savigliano sono state talvolta inglobate nelle strutture dei nuovi edifici ed in altri casi conservate come memoria del passato all'interno dei grandi giardini.

In essi è possibile ancora ammirare grandi alberi pluricentenari, probabilmente già protagonisti del disegno dell'antico spazio aperto, come nel caso del Palazzo già Riccardino, oggi proprietà Flesia, in via San Francesco, strada che più ha subito trasformazioni in seguito all'abbattimento dell'antica cinta muraria del Presidio e dello spianamento del fossato, ricavando un'area edificabile molto interessante per famiglie agiate che realizzarono qui importanti dimore dotate di giardini e parchi.

Scopriremo tracce di Liberty nel giardino segreto del Villino Fruttero, sito lungo via Cernaia, all'angolo di piazza Schiaparelli: esempio sempre più raro di abitazione unifamiliare costruita nei primi anni del Novecento. Durante il primo conflitto mondiale, il medico filantropo Enrico Fruttero commissionò la costruzione di questo edificio, caratterizzato da forme composte, finemente arricchite da decorazioni floreali che ripropongono in provincia la mondanità di uno stile sempre più presente in grandi città come Torino e Milano.

Inoltre, in occasione delle Giornate d’Autunno, il Comune di Savigliano, in collaborazione con l'Ufficio Turistico, offrirà una visita guidata gratuita alla città agli ospiti del FAI e ad offerta libera destinata ai lavori alla Torre Civica per tutte le altre persone interessate. La passeggiata esplorativa, ripercorrendo la storia delle mura cittadine, sarà l'occasione per arricchire ulteriormente l'esperienza e per fornire spunti per un ritorno a Savigliano.

Il banco FAI sarà collocato in Piazza Santarosa: per ragioni organizzative, è necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario previsto per la visita. Non è richiesta la prenotazione.