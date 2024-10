Volley A2M. Cuneo, via al campionato a Brescia. Coach Battocchio: "Conosceteci, troverete delle persone vere" [VIDEO]

Rien ne va plus, quel che è stato è stato. Due mesi d'intenso lavoro, ma da domenica si fa sul serio: la MA Acqua S.Bernardo Cuneo affronta la prima partita di campionato con una trasferta. E che trasferta. La squadra allenata da Matteo Battocchio andrà a far visita (ore 17.30, diretta streaming free - necessaria solo la registrazione - su Volleyball World Tv)) alla Consoli Sferc Brescia, società che in estate ha gettato la maschera dichiarando apertamente di puntare alla promozione in Superlega. Un palcoscenico che manca da 17 anni alla Leonessa d'Italia.

Tiberti, Cominetti, Cargioli, Erati, Franzoni: basterebbero questi nomi per far tremare i polsi agli avversari, ma Cuneo approda in terra lombarda con la voglia di divertirsi e stupire. Prima di tutto se stessa. Non ci sarà ancora Giulio Pinali, ma questa è una situazione ampiamente prevista dalla società quando è stata fatta la scelta in direzione dell'opposto emiliano. Il suo recupero fisico è lento e graduale e nessuno vuol forzarne il rientro. Al suo posto è pronto il giovane Davide Brignach, che nei test precampionato ha lasciato un'ottima impronta.

A che punto è la squadra dopo due mesi di preparazione? Abbiamo iconntrato l'allenatore biancoblu Matteo Battocchio con il quale abbiamo fatto una lunga chiacchierata. "Sono stati due mesi intensi, difficili, ma belli - dice l'allenatore -Abbiamo qualche problema che ci portiamo dietro, ma il mio è un bel gruppo: ha la cultura del lavoro. Dobbiamo ancora in mentalità, in tal senso i giovani stanno facendo passi da gigante, ma ci sono dei passaggi che vanno ancora completati".

In estate si è deciso di fare delle scommesse, anche per rispettare un budget che pur buono non è certamente faraonico. Anche dal punto di vista fisico. "Intanto va detto che si fa quel che si può - continua Battocchio -. Qui c'è gente con i piedi ben saldi sulla realtà, la società non ha fatto passi extra budget. Ecco quindi le scommesse: fatte con la consapevolezza di rischi e benefici che questo avrebbe comportato. In questo momento i giocatori sono tutti a disposizione, tranne Giulio Pinali che dovrà stare fuori ancora per un po', ma sapevamo che ci sarebbe potuta essere questa situazione. Nulla che non mi aspettassi. Per questo abbiamo scelto nel ruolo un ragazzo come Davide Brignach, che secondo me è pronto al salto in pienata stabile dell'A2".

Quanto ci vorrà per vedere in campo Pinali al momento resta un'incognita. Il coach: "Non forzerò mai il rientro di un giocatore, è una cosa che va contro la mia etica. Se si dovrà perdere qualche partita in più pazienza, avrò la coscienza a posto e se sarò etichettato come perdente, amen. Non ho chiesto ai responsabili della fisioterapia nessuna data di previsione per il rientro di Giulio: voglio che lavorino con calma. So che sono dei professionisti, come lo è il preparatore e so anche che il giocatore ci sta mettendo l'anima per il recupero. Mi fido ciecamente di tutti gli attori, mi riconsegneranno un giocatore in piena salute".

Ora però la concentrazione di tutti è sulla prima di campionato. Un torneo che promette scintille: "In questo momento il nostro pensiero è uno: sarà necessario mettere due squadre dietro e successivamente provare ad entrare nei playoff. Il tutto con molta, molta, ma molta umiltà. Altrimenti faremo una brutta fine. Sarà un campionato frizzante, sono molto incuriosito da Aversa e Fano, anche se è innegabile che in quanto organico Brescia, Catania e Siena hanno qualcosa in più di tutti gli altri. Per la parte bassa del tabellone credo che Reggio Emilia e Porto Viro potranno essere due squadre molto divertenti". E Cuneo? "A ranghi completi credo potremo lottare tranquillamente per i playoff".

Intanto c'è da affrontare subito Brescia e coach Battocchio è curioso di questo test: "Un confronto che ci metterà alla prova contro una squadra molto forte, cosa che non siamo riusciti a fare nel precampionato. Probabilmente saranno senza Tiberti, ma il loro secondo palleggiatore è molto bravo quindi resta una formazione temibilissima. E magari partirà dalla panchina anche Cominetti, ma tutto ciò non renderà più semplice la nostra gara: sarà bello e stimolante".

Squadra, staff tecnico e dirigenza hanno un obiettivo comune per questa stagione: "Vedere tanta gente al palazzetto - conclude Battocchio -. E non solo la domenica. Invito tutti a vedere anche gli allenamenti per conoscere da vicino il lavoro dei ragazzi ma anche il loro aspetto umano. Provate a 'vivere' questa squadra, fatta da persone aperte, solari e cordiali. Fate un giro a salutarci ogni tanto, conosceteci anche al di là dell'aspetto agonistico: troverete persone che poi magari vi porterete nel cuore anche nella vita".