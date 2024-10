A Cuneo secondo giorno d'attività per il Salone dell'Orientamento

Scuole superiori e agenzie di formazione in vetrina sino alle 17.30 di oggi (sabato 5 ottobre) alla caserma Vian di San Rocco Castagnaretta a Cuneo grazie alla nuova edizione del Salone dell’Orientamento. L’iniziativa è partita alle 9.30 del mattino ed è scandita da finestre di presentazione dedicate ai vari istituti. Sono a disposizione per famiglie e interessati stand di scuole e agenzie formative oltre ai servizi di orientamento regionali. A rotazione, nel teatro della caserma, sono previste anche presentazioni mirate dei vari Enti.



Per i ragazzi delle terze medie questo è un appuntamento prezioso di confronto e chiarimento di fronte alle incertezze che li assalgono in questi mesi che precedono la decisione finale che culminerà con l'iscrizione ufficiale.



Un'iniziativa resa possibile dalla Regione Piemonte e dal supporto e collaborazione del Secondo Reggimento Alpini di Cuneo.